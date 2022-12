¿Cafecito? Un nuevejuliense en Qatar respira la final Argentina-Francia

Nicolás Sosa, profesor de educación física, está desde el día uno en Doha alentando a la selección y trabajando para una empresa privada que lo contrató diez días antes del inicio de la Copa Mundial. “Estos días es una locura, toda la ciudad está colmada de argentinos, es una fiesta”, dijo a Cadena Nueve el nuevejuliense que como cábala busca concurrir a la final, por lo que su familia le hizo un Cafecito, para recaudar.

El profesor se encuentra dentro de lo que los argentinos nombraron el ‘Barwa Cheto’ que se diferencia del ‘Barwa Argento’, un poquito más al sur y donde está la mayoría de los argentinos por ser un lugar más barato y más simple, desarrolló Sosa para Cadena Nueve. “Yo estoy acá por el trabajo”, recordó.

Sosa llegó a Qatar gracias a ese empleo que consiguió como profesor en Argentina. Se encarga de difundir el Bossaball, “es un deporte relativamente nuevo, con poco más de 15 años y vinimos a hacer exhibiciones a competir contra Europa en un equipo de Sudamérica, que el público de la playa 974 -donde está el estadio de los de los containers- pueda jugar, pueda pasar el día y de paso conocer el deporte”, explicó.

De igual manera, no le ofrecieron presenciar los partidos, “todas las entradas las pagué de mi bolsillo, menos la de Arabia, así que estoy como loco tratando de conseguir para poder ir a la final y no cortar la cábala”, resaltó. Las veces que Sosa concurrió al llamado argentino fue mediante la compra de reventas y quienes ya han comprado por fuera del sistema oficial han pagado desde 2mil a 3mil dólares. “Desde mi punto de vista es un disparate porque las entradas de la FIFA van desde 600 dólares en adelante”, dijo a Cadena Nueve.

Media hora antes de ingresar, los revendedores bajan el precio, ese es el secreto del profesor nuevejuliense con el que accedió a ver los partidos de Argentina. “Todos los boletos siempre bajan a último momento porque si no la persona se tiene que quedar con el boleto físico que no le sirve de nada”, dijo. Además de los argentinos hay una buena cantidad de extranjeros que son fanáticos del seleccionado o más bien de Messi. “Todo el mundo quiere entrar, todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo quiere estar no solo en la final, sino, ver a la Argentina”, manifestó.

La hinchada francesa no es relativa a la ola albiceleste que logró que Qatar sea local. “No se ve no se ve hincha franceses por acá, no no te los cruzás”, señaló Nicolás Sosa, “se triplica o quintuplica el fanatismo argentino, es increíble, ves una ola de Celeste y Blanca por todos lados, a donde vayas eh, al metro, a la playa, a donde sea”, dijo emocionado.

“Yo en la semi me gasté hasta el último centavo”, expresó el nuevejuliense. Entonces, la familia y los amigos de Sosa le insistieron que se haga un ‘Cafecito’, plataforma conectada a Mercadopago y que le sirvió al profesor para aminorar un poco la compra de entradas. Cada cafecito tiene el valor de 500 pesos argentinos, también los contribuyentes pueden aportar lo que deseen para que Nicolás pueda ver la final en el Estadio Lusail.

Enlace al cafecito de Nicolás Sosa:

https://cafecito.app/quieroiralafinal

“Ya recibe una gran ayuda”, dijo a Cadena Nueve, “la verdad estoy lejos del del monto de lo que es una reventa pero bueno voy a hacer todo lo posible hasta último momento para tratar de conseguirla, tratar de entrar como sea, como sea”.