Fin de semana de torneos oficiales de damas y caballeros

El sábado próximo viajan a la ciudad de Saladillo los cuatro equipos de hockey femenino del Club Atlético, para enfrentar, a partir de las 10 hs., por la quinta fecha de los certámenes de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, a los del Saladillo Hockey Club, jornada que se aguarda con expectativa porque ambos están ubicados en los dos primeros puestos de la Zona “B”, como es el caso del equipo de nuestra ciudad, que encabeza las posiciones con todos los partidos ganados en 1ª, en Sub 19 y en Sub 14; y en Sub 16 tiene dos ganados y dos empatados, estando el local primero en la tabla.

Y el domingo se juega en 1ª división caballeros por la Zona “B”, en la ciudad de Junín, en la cancha de Sarmiento, donde el Club Atlético enfrenta a las 11 hs. a Rivadavia, de Lincoln, categoría en la que el conjunto de nuestra ciudad también está invicto, con los dos partidos ganados y con 9 goles a favor y 1 en contra.