Vándalos rompieron la vidriera de una esquina céntrica y la Fiscalía inició una investigación

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un nuevo hecho de vandalismo se registró en la esquina de las avenidas 25 de Mayo y San Martín, en la madrugada del ssábado último, donde desconocidos provocaron daños en una vidriera durante la madrugada.

Según trascendió, el episodio ocurrió al comienzo del fin de semana y quedó registrado por distintos testimonios y publicaciones que circularon posteriormente en redes sociales. A partir de esas imágenes y comentarios, dos de los presuntos involucrados fueron identificados como Leo Gómez y Yago Cansino.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, uno de ellos sería el autor material de la rotura de la vidriera, mientras que ambos habrían celebrado públicamente lo sucedido a través de las redes.

El hecho ya fue denunciado formalmente y la Fiscalía comenzó una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. Además de analizar la participación de los dos jóvenes identificados, los investigadores buscan determinar el grado de responsabilidad de las otras personas que se encontraban junto a ellos al momento del incidente.

Las actuaciones continúan en curso y no se descartan nuevas medidas para avanzar en la identificación de todos los involucrados.