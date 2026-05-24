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Día del Operador de Radio: el alma invisible que hace latir el aire

Este 24 de mayo se celebra en Argentina el Día del Operador y la Operadora de Radio, una fecha que reconoce a quienes, desde las sombras de la cabina, sostienen la magia de cada transmisión con técnica, pasión y precisión

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Cada 24 de mayo se conmemora en Argentina el Día del Operador y la Operadora de Radio, una jornada dedicada a homenajear a quienes cumplen un rol esencial en el mundo de las comunicaciones. La fecha recuerda la primera transmisión inalámbrica entre Washington y Baltimore realizada en 1848 mediante el código Morse, el sistema de puntos y rayas creado por Samuel Finley Morse que marcó un antes y un después en la historia de las telecomunicaciones.

Aunque muchas veces pasan desapercibidos para el público, los operadores y operadoras son piezas fundamentales dentro de cualquier emisora. Son quienes trabajan detrás de las consolas, coordinando voces, música, efectos y tandas publicitarias para que cada programa salga al aire con calidad y sin interrupciones.

Lejos del protagonismo, su lugar está del otro lado del vidrio, en cabinas iluminadas por pantallas y botones multicolores que marcan el ritmo de cada emisión. Allí, entre auriculares, micrófonos y relojes sincronizados, cumplen una tarea que combina conocimiento técnico, creatividad y rapidez de reacción.

Su misión no solo consiste en apretar botones: son los responsables de darle identidad sonora a la radio, de evitar silencios incómodos, de acompañar al conductor y de garantizar que el mensaje llegue claro a miles de oyentes. En definitiva, son los verdaderos guardianes del aire.

En Salta, varios nombres quedaron grabados en la memoria de la radiofonía local por su trayectoria y compromiso con el oficio. Entre ellos se destacan “Coco” Gutiérrez, “Pirilo” López, Sebastián “Chiquito” Ávila, Jorge “Cuqui” Carrasco, “Pablito” López, Julio Villafañe y Sergio “Pancu” Ramos, todos vinculados históricamente a Radio Salta.

También forman parte de esa historia Enzo Homes y Hernán “Piquín” Romero, además del recordado Luisito Villafañe, considerado uno de los grandes referentes de las consolas en la provincia.

En tiempos dominados por la tecnología digital y las nuevas plataformas, la figura del operador de radio sigue siendo indispensable. Porque detrás de cada voz que acompaña, informa o emociona, siempre hay alguien haciendo posible que la radio siga viva.

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