El Obispo pidió construir comunidades unidas, dejando atrás las divisiones, el individualismo y el temor

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

https://www.youtube.com/watch?v=jd4KfhjGIWE

En una emotiva celebración de Pentecostés realizada en el Santuario Nuestra Señora de Fátima, el obispo de la diócesis deNueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, presidió la misa y dejó un profundo mensaje centrado en la acción transformadora del Espíritu Santo en la vida de las personas y las comunidades.

Durante su homilía, el prelado destacó que “el Espíritu Santo viene a traernos la unidad” y explicó que es Él quien permite experimentar la cercanía y el amor de Dios. “Nadie puede reconocer verdaderamente a Jesús como Señor si no tiene el Espíritu Santo”, expresó, retomando las enseñanzas de San Pablo.

En un clima de oración y recogimiento, el obispo valoró especialmente el hecho de que la comunidad se reuniera “junto a María, como los primeros discípulos, en la espera del Espíritu Santo”. Además, remarcó la importancia de la oración compartida con toda la Iglesia a través de los salmos y la liturgia de las vísperas.

Monseñor Torrado Mosconi también invitó a descubrir la presencia de Dios en los signos sencillos de la vida cotidiana. “Dios se manifiesta en lo simple y humilde: en el pan y el vino, en la luz, en el abrazo de un niño, en la sonrisa de un abuelo”, afirmó. En ese sentido, alentó a los fieles a “abrir los ojos de la fe” para reconocer a Dios en la vida diaria, en la familia, en la amistad y en la creación.

Otro de los ejes centrales de la reflexión fue el llamado a la unidad en medio de las diferencias. El obispo sostuvo que la diversidad de carismas y dones no debe ser motivo de división, sino una riqueza que fortalece a la comunidad. “Qué dolor tan grande son las divisiones que vivimos en nuestra patria y en el mundo. Tenemos que pedirle al Señor el don de la unidad”, señaló.

Finalmente, recordó que el Espíritu Santo libera del miedo y del encierro para transformar a los creyentes en discípulos valientes. “Los apóstoles estaban llenos de temor, pero cuando recibieron el Espíritu salieron a anunciar el Evangelio con alegría y fortaleza”, dijo.

La celebración concluyó con una invitación a vivir una fe comprometida, abierta a la comunión y al servicio, renovando el lema diocesano: “Caminar en comunión para anunciar con alegría el Evangelio”.