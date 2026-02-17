Mariano Navone juega ante Francisco Cerúndolo en el Rio Open

- Advertisement -

Este martes, el tenista de Nueve de Julio, Mariano Navone, tendrá un desafío de alto nivel cuando enfrente a Francisco Cerúndolo, reciente campeón del ATP 250 de Buenos Aires, también conocido como el Argentina Open.

El encuentro se disputará hoy a las 18 horas, en el marco del prestigioso Rio Open, certamen que forma parte de la categoría ATP World Tour 500 y se juega sobre pistas de tierra batida al aire libre.

Un torneo de jerarquía internacional

El Rio Open se lleva a cabo en el tradicional Jockey Club Brasileiro, en la ciudad de Río de Janeiro. El torneo fue creado con el objetivo de adaptar a los jugadores a las condiciones climáticas de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En su primera edición, en 2014, contó con la presencia del entonces número 1 del mundo, el español Rafael Nadal, quien se consagró campeón.

El cruce entre Navone y Cerúndolo promete ser uno de los partidos destacados de la jornada. Navone buscará dar el golpe ante un Cerúndolo que llega en gran forma tras consagrarse en Buenos Aires.

El tenis argentino vuelve a tener protagonismo en el circuito sudamericano, con un enfrentamiento que asegura intensidad y alto nivel sobre el polvo de ladrillo carioca.