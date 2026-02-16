Comienza el carnaval y Nueve de Julio lo celebró este fin de semana en El Club Cicilista con color y música

El carnaval —también llamado carnestolendas— es un período festivo que se celebra en los días previos a la Cuaresma, los cuarenta días anteriores a la Pascua dentro del calendario cristiano. Por ese motivo, su fecha es variable y suele ubicarse entre febrero y marzo. Tradicionalmente comienza el jueves lardero y culmina el martes de carnaval, antes del Miércoles de Ceniza.

Se caracteriza por celebraciones públicas, desfiles, disfraces, música, bailes y manifestaciones artísticas. Históricamente ha sido considerado un tiempo de permisividad y expansión social, previo al período de recogimiento y abstinencia que representa la Cuaresma.

Aunque no es reconocido como fiesta religiosa por la Iglesia Católica, su ubicación en el calendario lo vincula con el ciclo litúrgico cristiano. En países de tradición protestante también existen versiones adaptadas, como el Mardi Gras en Estados Unidos o festividades similares en el norte de Europa.

En Nueve de Julio, el Club Ciclista fue escenario de dos noches inolvidables de carnaval, celebradas el sábado y domingo con una propuesta pensada para toda la familia. Con inicio de espectáculos a las 20:30 horas y cierre previsto a las 00:30, el evento convocó a vecinos y vecinas que se acercaron para disfrutar de una verdadera fiesta popular. Desde temprano, el predio comenzó a poblarse de risas, disfraces y expectativa. A medida que avanzaba la noche, el ritmo de las comparsas marcó el pulso de una celebración que combinó música en vivo, coreografías, trajes brillantes y una puesta en escena que deslumbró al público. Las luces, el sonido y el color transformaron el espacio en una gran pista festiva donde no faltaron los aplausos, los bailes improvisados y la emoción compartida. Las familias encontraron un ambiente cuidado y organizado, mientras que los más jóvenes disfrutaron de la energía vibrante que caracteriza a estas celebraciones. El carnaval no solo fue espectáculo: también fue encuentro. Fue el abrazo entre generaciones, la foto compartida, el mate que circula entre amigos y la alegría que se contagia sin pedir permiso. Cada presentación sumó identidad y creatividad, dejando en claro el talento y el compromiso de quienes formaron parte de la organización y de los elencos artísticos. Durante ambas jornadas, la comunidad respondió con entusiasmo, acompañando cada número y colmando el espacio con una presencia que reafirma el valor de este tipo de propuestas culturales. Así, el Club Ciclista se convirtió en el corazón de una celebración que, más allá del brillo y la música, volvió a recordarnos la importancia de encontrarnos, compartir y celebrar juntos.

El carnaval en el mundo

El carnaval se celebra en numerosos países, adoptando características propias según la identidad cultural de cada región.

Entre los más emblemáticos se encuentra el Carnaval de Río de Janeiro, considerado el mayor del mundo por el Libro Guinness de los Récords. En Brasil también se destacan Recife, Olinda, Salvador de Bahía y São Paulo, donde las escuelas de samba y los blocos son protagonistas de desfiles multitudinarios.

En Bolivia, el Carnaval de Oruro fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, al igual que el Carnaval de Barranquilla en Colombia y el Carnaval de Binche en Bélgica.

Europa también mantiene fuertes tradiciones carnavalescas. En Alemania sobresalen los festejos de Colonia, Maguncia y Düsseldorf, especialmente durante el “Lunes de Rosas”. En Italia, el histórico carnaval de Venecia es reconocido por sus máscaras y trajes de época.

El carnaval en Argentina

En Argentina, el carnaval tiene una presencia significativa y diversa según la región.

En la Provincia de Buenos Aires, Lincoln es lider con las celebraciones y le sigue Veinticinco de Mayo. Ambos de alta repercisiòn, tambien el orden Nacional.

En el litoral, especialmente en Corrientes y Gualeguaychú, se desarrollan desfiles de comparsas con imponentes carrozas y vestuarios. Gualeguaychú es considerado uno de los carnavales más importantes del país.

En el noroeste andino, la celebración conserva tradiciones indígenas ancestrales, como el desentierro y entierro del diablo del carnaval, junto con ritmos folclóricos como el carnavalito.

En la ciudad de Buenos Aires, el festejo se vive al ritmo de las murgas porteñas, con corsos barriales que mantienen viva una tradición popular histórica. Durante el período colonial, incluso hubo restricciones a estas celebraciones, como ocurrió en tiempos del virrey Vértiz en el siglo XVIII.

Una celebración en permanente transformación

El carnaval combina influencias europeas, africanas e indígenas, convirtiéndose en una de las manifestaciones culturales más extendidas del planeta. Con el paso del tiempo, se consolidó como una fiesta popular de carácter lúdico, donde conviven tradición, creatividad y expresión artística.

Hoy, más allá de sus raíces históricas y su ubicación en el calendario religioso, el carnaval continúa siendo un espacio de encuentro colectivo, identidad cultural y celebración compartida en distintas partes del mundo.