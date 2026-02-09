Tormentas aisladas en el noroeste y sudoeste provincial

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Durante las últimas horas se registran algunas tormentas aisladas y de débil intensidad sobre el noroeste y el extremo sudoeste de la provincia, afectando puntualmente a los partidos de Leandro N. Alem, General Arenales y Patagones. Estos fenómenos se desplazan rápidamente hacia el este y no presentan actividad significativa.

En tanto, sobre el centro y sur provincial persisten lluvias mayormente débiles, sin condiciones que indiquen la ocurrencia de eventos meteorológicos relevantes en el corto plazo. Las autoridades no emitieron alertas y la situación se mantiene bajo monitoreo.