Simplificá tus trámites municipales: adherite a la boleta digital

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a los contribuyentes a adherirse al sistema de Boleta Digital, una herramienta que permite recibir las tasas por servicios municipales de forma más ágil, segura y sin el uso de papel, favoreciendo el cuidado del ambiente y la modernización de la gestión municipal. Con más de cinco mil contribuyentes ya adheridos, la Boleta Digital ha alcanzado una importante aceptación. Mediante esta herramienta, los vecinos pueden recibir mensualmente sus boletas directamente en su correo electrónico, accediendo a la información de manera simple y evitando trámites presenciales. Para adherirse, los contribuyentes deben ingresar a la página web de la Municipalidad de Nueve de Julio, completar los datos personales requeridos y seleccionar la tasa correspondiente. Las tasas disponibles para este sistema son: Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, Red Vial, Servicios Sanitarios, Patentes, Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda y Ocupación de Espacio Público.