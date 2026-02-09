martes, febrero 10, 2026
General

Plenario del partido solidario de la provincia de Buenos Aires: Unidad y compromiso por un país más justo

El encuentro contó con representantes de todas las secciones de la provincia, quienes reafirmaron su compromiso de seguir construyendo un país más justo, solidario y unido

El Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires se reunió en plenario con la presencia de su presidente, Carlos Heller, y el secretario general, Juan Carlos Junio. El encuentro contó con representantes de todas las secciones de la provincia, quienes reafirmaron su compromiso de seguir construyendo un país más justo, solidario y unido. En un contexto político y social adverso, el partido se manifestó en contra de la quita de derechos y la represión como método para imponer un ajuste que solo beneficia a unos pocos. La Cuarta Sección estuvo representada por Jorge Lépori de Trenque Lauquen, Oscar Escudero de Pehuajó, Marcelo Arrizabalaga de Lincoln, Margarita López de 9 de Julio y varios compañeros de la ciudad de Junín. Durante el plenario, se destacó la importancia de seguir trabajando juntos para lograr un cambio real en la sociedad, priorizando la justicia social y la solidaridad. El partido se comprometió a seguir luchando por los derechos de los más vulnerables y a no permitir que se avancen políticas que perjudiquen a la mayoría de la población. La unidad y el compromiso de los presentes fueron fundamentales para seguir adelante en esta lucha.

