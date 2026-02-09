La municipalidad ofrece charla informativa sobre la diplomatura en administración y gestión Industrial

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a participar de una charla informativa virtual sobre la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una propuesta educativa que se dicta en el marco del programa Puentes. La charla se realizará el viernes 20 de febrero a las 19 horas y se podrá seguir de manera presencial en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano. La diplomatura forma parte de una política pública orientada a ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación en áreas estratégicas vinculadas a la administración y la gestión industrial. Es impulsada de manera conjunta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Gobierno bonaerense, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Municipalidad de Nueve de Julio. El último día de inscripciones es el domingo 15 de febrero y se puede realizar de forma online. Para más información, se puede contactar a la Municipalidad de Nueve de Julio.