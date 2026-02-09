La deuda municipal supera los $5.700 millones y compromete obras y servicios en Nueve de Julio

- Advertisement -

La deuda acumulada en concepto de tasas e impuestos municipales en el distrito de Nueve de Julio alcanza los $5.797.508.612, una cifra que condiciona seriamente la capacidad del Estado local para sostener y ampliar obras públicas, renovar equipamiento y garantizar la prestación eficiente de los servicios básicos.

El pasivo se compone de atrasos significativos en distintos tributos, como el impuesto automotor, la patente de rodados, pavimento, red vial, seguridad e higiene, servicios sanitarios, derechos de construcción y la tasa retributiva de servicios urbanos, que concentra el mayor volumen de mora. Es decir, es lo que cada contribuyente del distrito debe.

Desde el ámbito oficial se advierte que el cumplimiento de estas obligaciones resulta clave para el funcionamiento cotidiano de la ciudad y para continuar con el desarrollo de infraestructura. Con una recaudación al día, el distrito podría avanzar en inversiones concretas, como la incorporación de equipamiento estratégico y la ejecución de obras largamente demandadas.

La falta de pago no solo impacta en las finanzas públicas, sino que también repercute de manera directa en la comunidad, al limitar la posibilidad de ampliar servicios, realizar obras estructurales y responder con mayor rapidez a las demandas cotidianas de los vecinos.

Cada contribución, recordaron, se transforma en obras, servicios y mejoras concretas tanto para la ciudad cabecera como para las localidades que integran el partido de Nueve de Julio.

A fin de año, el Concejo Deliberante aprobó el prsupuesto para el desarrollo de las actividades de la comuna durante este 2026 de más de $37.500 millones.

Esto significa que la deuda de más 5.700 millones representa el 15,2 % de 37.500 millones.