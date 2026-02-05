Llega un frente frío a la Provincia y se incluyen algunas tormentas en varios distritos

Este jueves, un frente frío se desplazará desde el sudoeste hacia el noreste de la Provincia de Buenos Aires, lo que provocará lluvias y tormentas de diversa intensidad, especialmente en el noroeste y norte de la provincia durante la mañana. Estas condiciones podrían generar precipitaciones intensas en algunas zonas.

Este viernes, las lluvias y tormentas serán más aisladas y se concentrarán principalmente en el extremo norte, con poca probabilidad de fenómenos en el resto del territorio. Sin embargo, se registrará un descenso notable en las temperaturas, con un clima más fresco en toda la región.

El sábado, se prevé una jornada sin eventos meteorológicos significativos, permitiendo un respiro ante la inestabilidad de los días anteriores.

Ya para el domingo y lunes, se espera que la inestabilidad regrese al centro y áreas cercanas al oeste y sur provincial, con lluvias y chaparrones aislados, especialmente el lunes. Aunque hay incertidumbre en las proyecciones, se recomienda seguir de cerca los pronósticos.