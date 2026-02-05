La tragedia en los médanos de Pinamar: Un llamado a la acción

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un reciente accidente en los médanos de Pinamar ha dejado a un niño de 8 años, Bastián, en estado crítico tras el choque entre la UTV en que viajaba con su padre y su pareja, y una Amarok. Ambos conductores estaban alcoholizados y fueron inhabilitados por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esta sanción llega tarde para las víctimas, quienes podrían haberse evitado si las autoridades locales hubieran asumido su responsabilidad. La falta de controles y regulaciones efectivas, así como la falta de señalizaciones y delimitaciones claras de los lugares permitidos, han convertido los médanos en una zona de alto riesgo. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, ha expresado su preocupación por la situación, afirmando que “no es justo ni inteligente” poner en riesgo la vida de las personas para mantener negocios redituables. La zona de La Frontera, en particular, es conocida por ser un lugar de reunión para quienes practican deportes extremos, pero la falta de control y la imprudencia de algunos conductores han llevado a una serie de accidentes graves. Es hora de que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad de los visitantes y residentes.