jueves, febrero 5, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
jueves, febrero 5, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
General

La tragedia en los médanos de Pinamar: Un llamado a la acción

La falta de controles y regulaciones efectivas, así como la falta de señalizaciones y delimitaciones claras de los lugares permitidos, han convertido los médanos en una zona de alto riesgo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Un reciente accidente en los médanos de Pinamar ha dejado a un niño de 8 años, Bastián, en estado crítico tras el choque entre la UTV en que viajaba con su padre y su pareja, y una Amarok. Ambos conductores estaban alcoholizados y fueron inhabilitados por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esta sanción llega tarde para las víctimas, quienes podrían haberse evitado si las autoridades locales hubieran asumido su responsabilidad. La falta de controles y regulaciones efectivas, así como la falta de señalizaciones y delimitaciones claras de los lugares permitidos, han convertido los médanos en una zona de alto riesgo. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, ha expresado su preocupación por la situación, afirmando que “no es justo ni inteligente” poner en riesgo la vida de las personas para mantener negocios redituables. La zona de La Frontera, en particular, es conocida por ser un lugar de reunión para quienes practican deportes extremos, pero la falta de control y la imprudencia de algunos conductores han llevado a una serie de accidentes graves. Es hora de que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad de los visitantes y residentes.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6123

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR