jueves, febrero 5, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta Meteorológica: tormentas fuertes y lluvias aisladas alcanza a un sector bonaerense que incluye a Nueve de Julio

Se espera tiempo severo en sectores del noroeste, con ráfagas y granizo, mientras que el resto de la provincia sufrirá lluvias de menor intensidad hasta la noche

Este jueves 5 de febrero, se mantendrá activa una alerta amarilla por tormentas en diversas zonas de la provincia. Durante lo que resta de la mañana, se prevén lluvias y tormentas de diversa intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar niveles fuertes, especialmente en el noroeste provincial. Las áreas más afectadas incluyen las zonas DC 4, el norte de DC 11 y el oeste de las zonas 3 y 10. En estas áreas, se espera que las tormentas vengan acompañadas de intensa actividad eléctrica, ocasionales caídas de granizo, fuertes lluvias en cortos períodos y ráfagas de viento localmente intensas.

Se anticipa que la precipitación acumulada varíe entre 15 y 30 mm, con algunas áreas puntuales que podrían superar esta cifra.

Fuera de las zonas en alerta, el frente frío que avanza lentamente a lo largo del día mantendrá lluvias y tormentas aisladas de menor intensidad, aunque se espera que no se registren fenómenos fuertes en el resto de la provincia.

Las condiciones climáticas comenzarán a mejorar progresivamente a partir del mediodía, moviéndose de sudoeste a noreste. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones y tomar precauciones ante posibles fenómenos climáticos severos.

