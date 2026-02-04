Sesionó el Concejo Deliberante de Nueve de Julio para designar Juez de Faltas Interino

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Concejo Deliberante de Nueve de Julio celebró este miércoles una sesión extraordinaria, convocada por la intendente María José Gentile, para tratar asuntos de importancia relacionados con la administración comunal en el distrito.

Uno de los temas centrales fue la designación interina del juez de faltas, tras la vacante que dejó la renuncia de la jueza María Florencia Valinoti. El Vicepresidente del Cuerpo, César García, presidió la sesión, ante la ausencia del titular, Esteban Naudían, en la que se ratificó la designación del doctor Pedro Rebbotaro como Juez de Faltas interino, una medida necesaria para cubrir el cargo ante la ausencia de un titular definitivo.

El debate se centró en la necesidad de fijar un plazo para la permanencia del juez interino. Los concejales expresaron su apoyo a la moción de establecer un plazo de 90 días para que el Ejecutivo Municipal convoque a un nuevo concurso y designe al juez definitivo. Este plazo fue aprobado por mayoría, ya que el único voto negativo fue el de la ex-senadora Male Defunchio. Los demás integrantes de su bloque apoyaron la designación.

Además de la designación del Juez de Faltas, se trataron otros proyectos de ordenanza, entre los que se incluyen la ratificación de convenios con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y la locación de un espacio para la Comisaría de la Mujer, en el inmueble del Hogar del Niño.

Con la aprobación del proyecto de ordenanza y la designación de Rebbotaro, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio cerró la sesión, dejando encaminada la resolución de uno de los temas más esperados por la comunidad.