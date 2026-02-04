Ronda de Negocios Multisectorial y Provincial por primera vez en Nueve de Julio

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, llevará adelante por primera vez en el distrito una Ronda de Negocios Multisectorial, una propuesta pensada para fortalecer el entramado productivo local y regional.

El encuentro se desarrollará el próximo 9 de abril de 2026 y estará orientado a empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios de distintos rubros, con el objetivo de generar vínculos comerciales, ampliar redes de contacto y abrir nuevas oportunidades de negocio.

La iniciativa propone un espacio dinámico de intercambio, donde los participantes podrán visibilizar sus productos y servicios, conocer potenciales socios estratégicos y explorar posibilidades de crecimiento conjunto en un ámbito organizado y profesional.

La preinscripción ya se encuentra abierta y los interesados pueden realizar consultas o solicitar mayor información escribiendo al correo electrónico [email protected] o mediante el siguiente link: https://forms.gle/vM6jkzk4x8DLPYRRA

Desde el municipio se invita a toda la comunidad empresarial a sumarse a esta propuesta inédita para Nueve de Julio, que busca impulsar el desarrollo económico local y acompañar al sector productivo con herramientas concretas.