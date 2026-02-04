jueves, febrero 5, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
jueves, febrero 5, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
General

Nueva reglamentación para personas con discapacidad: Un paso adelante en la inclusión social

La reglamentación entró en vigencia el 3 de febrero de 2026 y es un paso clave para la aplicación efectiva de la Ley 27.793, en un contexto de judicialización y debate sobre su financiamiento

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, estableciendo un nuevo régimen de pensiones no contributivas para personas con discapacidad. La medida, oficializada mediante el Decreto 84/2026, responde a una sentencia judicial que ordenó la aplicación inmediata de la ley, suspendida anteriormente por falta de financiamiento. La reglamentación define los criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades y procedimientos administrativos para el nuevo régimen de pensiones, que busca articularse con políticas de inclusión laboral y evitar superposiciones con otros beneficios. La Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora parte del Ministerio de Salud, será la encargada de implementar el régimen y convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica. Además, se establece la conversión de oficio de pensiones no contributivas otorgadas anteriormente en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas. La reglamentación entró en vigencia el 3 de febrero de 2026 y es un paso clave para la aplicación efectiva de la Ley 27.793, en un contexto de judicialización y debate sobre su financiamiento.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6123

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR