Artista nuevejuliense muestra su destreza dibujando a lápiz la fauna nacional

Con la inauguración de la exposición “Fauna Argentina”, la artista Sofía Guiotto presenta un recorrido visual a través de 15 retratos de diversas especies representativas de la fauna nacional. Entre las obras se destacan el charango, el colibrí y la mulita, que, a través de su gran nivel de detalle y la expresividad plasmada en cada uno de los dibujos, invitan al espectador a sumergirse en la belleza natural de Argentina.

Realizadas en lápiz, las obras de Guiotto destacan no solo por la precisión técnica, sino también por la capacidad de transmitir las emociones y características más singulares de cada animal retratado. La artista, que ha trabajado intensamente para lograr una representación fiel de la fauna, comparte con la comunidad su mirada personal sobre la riqueza biológica del país.

La muestra, que se encuentra disponible para ser visitada en el espacio de exhibiciones de la Terminal de Ómnibus de Nueve de Julio, estará abierta al público durante todo el mes de febrero, con acceso libre y gratuito. Durante la inauguración, Sofía Guiotto estuvo acompañada por su familia, quienes compartieron el momento de inicio formal de la exposición.

Para aquellos interesados en conocer más sobre sus trabajos o ponerse en contacto con la artista, Guiotto ofrece la posibilidad de seguir su cuenta de redes sociales @art_bysofii, donde comparte más detalles sobre sus proyectos y creaciones.

Con esta propuesta, Guiotto invita a todos a disfrutar del arte como una forma de conectar con la naturaleza y a reflexionar sobre la importancia de la fauna argentina en nuestro patrimonio natural.