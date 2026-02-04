jueves, febrero 5, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
jueves, febrero 5, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
General

Artista nuevejuliense muestra su destreza dibujando a lápiz la fauna nacional

Se trata de Sofía Guiotto quien expone sus obras en la Terminal Jsús Blanco, siendo una propuesta artística que resalta la belleza de las especies argentinas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con la inauguración de la exposición “Fauna Argentina”, la artista Sofía Guiotto presenta un recorrido visual a través de 15 retratos de diversas especies representativas de la fauna nacional. Entre las obras se destacan el charango, el colibrí y la mulita, que, a través de su gran nivel de detalle y la expresividad plasmada en cada uno de los dibujos, invitan al espectador a sumergirse en la belleza natural de Argentina.

Realizadas en lápiz, las obras de Guiotto destacan no solo por la precisión técnica, sino también por la capacidad de transmitir las emociones y características más singulares de cada animal retratado. La artista, que ha trabajado intensamente para lograr una representación fiel de la fauna, comparte con la comunidad su mirada personal sobre la riqueza biológica del país.

La muestra, que se encuentra disponible para ser visitada en el espacio de exhibiciones de la Terminal de Ómnibus de Nueve de Julio, estará abierta al público durante todo el mes de febrero, con acceso libre y gratuito. Durante la inauguración, Sofía Guiotto estuvo acompañada por su familia, quienes compartieron el momento de inicio formal de la exposición.

Para aquellos interesados en conocer más sobre sus trabajos o ponerse en contacto con la artista, Guiotto ofrece la posibilidad de seguir su cuenta de redes sociales @art_bysofii, donde comparte más detalles sobre sus proyectos y creaciones.

Con esta propuesta, Guiotto invita a todos a disfrutar del arte como una forma de conectar con la naturaleza y a reflexionar sobre la importancia de la fauna argentina en nuestro patrimonio natural.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6123

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR