Día Internacional del Técnico Electrónico: Celebrando a los profesionales que mantienen nuestra tecnología en funcionamiento

Cada 30 de enero se celebra el Día Internacional del Técnico Electrónico, una efeméride que honra a los profesionales dedicados a la reparación y mantenimiento de dispositivos electrónicos. Esta fecha tiene su origen en 1980, cuando la Asociación de Técnicos Electrónicos de Córdoba (Asotec) en Colombia decidió establecer este día para reconocer la labor de estos trabajadores fundamentales. A lo largo de los años, la celebración ha cobrado una importancia global, reflejando el creciente rol de la electrónica en la vida cotidiana.

¿Qué hace un Técnico Electrónico?

El técnico electrónico es el experto que asegura que nuestros dispositivos electrónicos, desde los más comunes hasta los más avanzados, sigan funcionando correctamente. Esto incluye la reparación de sistemas como hornos microondas, dispositivos móviles, computadoras, y equipos de alta tecnología como resonadores magnéticos o máquinas de rayos X. En una era marcada por la digitalización y la automatización, el trabajo del técnico electrónico es más relevante que nunca, y muchos jóvenes se sienten atraídos por esta carrera que promete un futuro lleno de oportunidades.

Orígenes de esta celebración

La motivación para crear el Día Internacional del Técnico Electrónico surgió debido a la falta de reconocimiento que recibían estos profesionales. Aunque la electrónica tiene una historia que se remonta a la década de los 50 y 60, el papel del técnico electrónico fue en su mayoría invisible, pese a ser crucial para el funcionamiento de equipos electrónicos vitales en diversos sectores, como la salud. Con el fin de visibilizar esta profesión y ofrecer un espacio para la actualización sobre nuevos avances, la Asotec instauró esta fecha, que hoy se celebra en muchos países alrededor del mundo.

Actividades en el Día Internacional del Técnico Electrónico

En este día, las actividades suelen centrarse en la exhibición de los últimos avances tecnológicos en el ámbito de la electrónica. Se realizan conferencias, presentaciones de nuevos productos y, en algunos casos, se aprovecha la jornada para ofrecer grandes descuentos en productos electrónicos, similar a un “Black Friday” especializado en tecnología. Este día también es una oportunidad para que los técnicos se reúnan, intercambien experiencias y celebren su rol fundamental en la sociedad moderna.

El Día Internacional del Técnico Electrónico no solo es un homenaje a los profesionales del sector, sino también una ocasión para reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida diaria y reconocer a quienes se encargan de mantenerla funcionando de manera óptima.