viernes, enero 30, 2026
36.6 C
Nueve de Julio
viernes, enero 30, 2026
36.6 C
Nueve de Julio
General

Comprar en redes sociales: Cómo evitar estafas

La Municipalidad de Nueve de Julio advierte a los vecinos sobre los riesgos de comprar a través de Facebook e Instagram.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

Aunque estas plataformas ofrecen conveniencia, también pueden ser utilizadas por estafadores. Para evitar ser víctima de estafas, se recomienda verificar la identidad del vendedor, revisar los términos y condiciones de la venta, y utilizar métodos de pago seguros. Es importante desconfiar de precios demasiado bajos y no brindar datos personales sensibles. La Oficina Municipal de Información al Consumidor está disponible para brindar información, atender reclamos y denuncias. Se puede contactar a través de teléfono (2317-610000 int. 160), correo electrónico ([email protected]) o personalmente en la oficina ubicada en calle Libertad 934. Es fundamental estar alerta y tener precaución al momento de hacer compras en redes sociales para evitar ser víctima de estafas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6117

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR