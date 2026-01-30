Comprar en redes sociales: Cómo evitar estafas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Aunque estas plataformas ofrecen conveniencia, también pueden ser utilizadas por estafadores. Para evitar ser víctima de estafas, se recomienda verificar la identidad del vendedor, revisar los términos y condiciones de la venta, y utilizar métodos de pago seguros. Es importante desconfiar de precios demasiado bajos y no brindar datos personales sensibles. La Oficina Municipal de Información al Consumidor está disponible para brindar información, atender reclamos y denuncias. Se puede contactar a través de teléfono (2317-610000 int. 160), correo electrónico ([email protected]) o personalmente en la oficina ubicada en calle Libertad 934. Es fundamental estar alerta y tener precaución al momento de hacer compras en redes sociales para evitar ser víctima de estafas.