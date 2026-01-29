La seguridad de los peatones, un compromiso de todos

- Advertisement -

En Argentina, la seguridad de los peatones es un tema crítico. Cada año, cerca de 1.300 peatones pierden la vida en accidentes de tránsito, lo que representa un problema grave de salud pública. En la Ciudad de Buenos Aires, más del 40% de las víctimas fatales en los últimos 10 años fueron peatones. La realidad es que los conductores a menudo ignoran la prioridad peatonal, y solo un 12% de ellos otorgan la prioridad al peatón. Esto destaca la necesidad de cambiar la cultura vial y priorizar el cuidado de los peatones.

La movilidad sustentable busca reducir la velocidad a 30 km/h en calles, mejorar la infraestructura vial y sancionar a los conductores transgresores de la prioridad peatonal y de las velocidades máximas permitidas. La prioridad peatonal no es un favor, es una obligación para los conductores. Pero también es importante que los peatones sean conscientes y caminen atentos, respetando las normas de tránsito. La seguridad en el tránsito es un compromiso de todos, conductores y peatones, para vivir en una ciudad más segura y respetuosa.