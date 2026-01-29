Inscripciones abiertas para el taller de canto colectivo en Facundo Quiroga

- Advertisement -

El Taller de Canto Colectivo está abierto a todos, sin necesidad de experiencia previa. Es un espacio para compartir la voz, aprender y disfrutar del canto en compañía de otros. Ya sea que seas un principiante o que hayas cantado antes, este taller es para vos. El objetivo es crear un ambiente relajado y divertido donde puedas expresarte a través de la música. No se requiere audición previa, solo ganas de cantar y disfrutar.

Para inscribirte, completa el formulario con tus datos y responde a las preguntas. La inscripción estará abierta hasta el 28 de febrero inclusive. No se realizarán inscripciones fuera del plazo estipulado.