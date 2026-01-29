jueves, enero 29, 2026
36.8 C
Nueve de Julio
jueves, enero 29, 2026
36.8 C
Nueve de Julio
General

Inscripciones abiertas para el taller de canto colectivo en Facundo Quiroga

La inscripción estará abierta hasta el 28 de febrero inclusive

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Taller de Canto Colectivo está abierto a todos, sin necesidad de experiencia previa. Es un espacio para compartir la voz, aprender y disfrutar del canto en compañía de otros. Ya sea que seas un principiante o que hayas cantado antes, este taller es para vos. El objetivo es crear un ambiente relajado y divertido donde puedas expresarte a través de la música. No se requiere audición previa, solo ganas de cantar y disfrutar.

Para inscribirte, completa el formulario con tus datos y responde a las preguntas. La inscripción estará abierta hasta el 28 de febrero inclusive. No se realizarán inscripciones fuera del plazo estipulado.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6116

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR