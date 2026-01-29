El Gobierno quita subsidios a la luz

- Advertisement -

Este jueves el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a regir a partir de este mes en el marco de la quita de subsidios anunciada por el Gobierno. ¿Cuánto se pagará en la próxima factura?

El Gobierno eliminó la segmentación de tres niveles en las tarifas de luz y gas para usuarios residenciales. Según los ingresos, se dividía a los hogares en N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos )y N3 (ingresos medios).

¿Cómo funciona el nuevo esquema de subsidios para la luz?

A partir de este mes solo habrá dos categorías de hogares: los que tienen subsidio y los que no. Serán beneficiarios los hogares con ingresos mensuales de hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT) de una familia tipo, unos 3,92 millones de pesos. Hasta el momento, el máximo era 3.5 CBT, unos $4.5 millones, por lo que algunos usuarios de ingresos medios (N3) perderán el beneficio.

En las facturas de luz se fijará un tope de consumo de 300 kWh para los meses de mayor demanda y de 150 kWh para los de menos.

Hasta ese nivel de consumo los usuarios con subsidio tendrán una bonificación del 60% en el cargo variable por kWm. Lo que consuman por encima de esos máximos se les cobrará con precio de tarifa plena.

Tope de consumo de 300 kWh: enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.

Tope de consumo de 150 kWh: marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

Con el esquema anterior, los subsidios cubrían el 65% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para ingresos bajos y el 50% de hasta 250 kWh para ingresos medios.

Al quedar solo dos categorías, se eliminan regímenes como el de Tarifa Social que bonificaba el 100% de hasta 150 kWh a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Para amortiguar el impacto del aumento y hacerlo más gradual el Gobierno dispuso, como extra, una bonificación general del 50% para todo el año y una extraordinaria que será del 25% en enero e irá disminuyendo gradualmente hasta llegar a 0% en diciembre.

De esta manera, los usuarios con subsidio tendrán una bonificación del 75% en enero, que irá descendiendo con el correr de los meses. En ambos casos las bonificaciones se aplican para consumos de hasta 300 kWm mensuales. De ahí en adelante se paga el costo de la tarifa plena.

No es necesario inscribirse nuevamente para mantener el subsidio en las tarifas de luz y gas si ya lo hiciste anteriormente. El Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) se conformará con los datos del registro para subsidios creado en 2022, por lo que no es necesario volver a ingresar los datos, aunque sí se pueden actualizar los mismos.