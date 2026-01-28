El Día de la Privacidad de la Información: un llamado universal a la protección de los datos personales

- Advertisement -

El Día de la Privacidad de la Información, celebrado el 28 de enero, es una fecha internacional destinada a aumentar la conciencia sobre la importancia de proteger los datos personales. Esta jornada, que se celebra en Estados Unidos, Canadá, India y 47 países europeos, busca fomentar el desarrollo de prácticas seguras tanto para individuos como para empresas y gobiernos.

En sus inicios, la conmemoración se centró en la protección de la privacidad en el contexto digital, particularmente frente al auge de las redes sociales. Con el tiempo, su alcance ha crecido y ahora incluye una diversidad de actividades que abarcan desde la educación de los consumidores hasta la implementación de tecnologías que refuercen el control personal sobre la información.

El Día de la Privacidad de la Información tiene sus raíces en la Convención para la Protección de los Individuos al Respecto del Procesamiento Automático de Información Personal, firmada en 1981 por el Consejo de Europa. Desde su establecimiento, se ha avanzado en la legislación internacional para proteger los datos en el ciberespacio, siendo actualizado para abordar los retos impuestos por las nuevas tecnologías. Esta iniciativa también respalda el cumplimiento de leyes como el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege el derecho a la privacidad.

En 2007, el Consejo de Europa inició la celebración, y dos años después, Estados Unidos adoptó la fecha como el Día Nacional de la Privacidad de la Información. En 2009, la Online Trust Alliance (OTA) y otras organizaciones a nivel global ampliaron el concepto, centrando la atención en los efectos de la recopilación de datos a largo plazo sobre los consumidores. La protección de la privacidad, tanto a nivel personal como empresarial, se convirtió en un desafío mundial, que el Día de la Privacidad de la Información busca abordar.

El evento cuenta con la participación activa de entidades gubernamentales, académicas y de seguridad cibernética. Organizaciones como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), el FBI, la Alianza para la Confianza en Línea y universidades como Carnegie Mellon, se unen para promover actividades educativas, investigaciones y el desarrollo de mejores prácticas en ciberseguridad.

A medida que la tecnología avanza, la protección de datos personales sigue siendo un tema crucial en la agenda global. El Día de la Privacidad de la Información subraya la importancia de mantener la seguridad de la información y la confianza en los sistemas digitales, un reto que afecta a todas las áreas de la sociedad, desde las redes sociales hasta el comercio electrónico, pasando por las instituciones financieras y el sector público.