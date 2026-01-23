viernes, enero 23, 2026
Conducción segura: No te duermas al volante

Conducir con sueño puede ser tan peligroso como conducir alcoholizado, ya que afecta la capacidad de reacción y la toma de decisiones.

La somnolencia al volante es un peligro real que puede tener consecuencias fatales. Es clave tomar medidas preventivas para evitar accidentes. La fatiga y la somnolencia son factores de riesgo importantes en la conducción de vehículos, responsables de al menos un 30% de los siniestros de tránsito graves. Conducir con sueño puede ser tan peligroso como conducir alcoholizado, ya que afecta la capacidad de reacción y la toma de decisiones. Para evitar la somnolencia al volante, es fundamental conducir descansado y realizar pausas cada dos horas en viajes prolongados, aunque no se sienta cansado. Durante estas pausas, es recomendable descansar al menos 10 minutos y hacer breves ejercicios de flexión y estiramiento. Si viajas acompañado, alterna con el otro conductor para compartir la conducción y evitar la fatiga.

Conducir descansado es fundamental. Planifica tus viajes con tiempo y asegúrate de dormir bien antes de salir. Realiza pausas cada dos horas, aunque te sientas bien, y aprovecha para estirar las piernas y despejarte.

