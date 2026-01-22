jueves, enero 22, 2026
Nueve de Julio
Día Mundial de la Respiración

La misión es concienciar sobre la importancia de la salud pulmonar y las enfermedades respiratorias

El Día Mundial de la Respiración se celebra principalmente el 22 de enero, para concienciar sobre la importancia de la salud pulmonar y las enfermedades respiratorias, promoviendo hábitos saludables para cuidar nuestros pulmones, según señala la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

Es incierto cómo se originó esta efeméride médica, sin embargo, es innegable que este acto vital a menudo se pasa por alto. Asimismo, es importante que dar visibilidad a esta efeméride ya que también evidencia la urgencia de los sistemas de salud en dar prioridad a enfermedades respiratorias, como:

  • El asma
  • El EPOC
  • El cáncer de pulmón
  • La neumonía
  • La apnea del sueño

