El Día Mundial de la Respiración se celebra principalmente el 22 de enero, para concienciar sobre la importancia de la salud pulmonar y las enfermedades respiratorias, promoviendo hábitos saludables para cuidar nuestros pulmones, según señala la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

Es incierto cómo se originó esta efeméride médica, sin embargo, es innegable que este acto vital a menudo se pasa por alto. Asimismo, es importante que dar visibilidad a esta efeméride ya que también evidencia la urgencia de los sistemas de salud en dar prioridad a enfermedades respiratorias, como: