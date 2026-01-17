Informe Fiscal 2025: ajuste y reducción del Gasto Público ante un Déficit Financiero Creciente

En diciembre de 2025, el Sector Público Nacional reportó un déficit primario de $2,88 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, tras el pago de intereses por $0,41 billones. Aunque se registró una reducción real del 14,4% en el gasto total, frente a una caída mínima de los ingresos (-0,3%), el ajuste en las finanzas públicas de los últimos meses del año se consolidó, equilibrando el resultado fiscal negativo. Comparado con 2023, el gasto en 2025 se redujo un 27,2%, mientras que los ingresos cayeron un 8,1% en el mismo período. Surge de un informe datallado del CEPA.

Déficit Financiero Implícito

El Tesoro Nacional sigue priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables, lo que influye directamente en los resultados financieros. Aunque el déficit financiero del mes fue de $3,29 billones, si se incorporan los intereses capitalizados en instrumentos como LECAP, BONCAP y DUALES (por $4,08 billones), el saldo se profundiza a $7,37 billones. Con estos ajustes, el déficit acumulado en 2025 asciende a $28,59 billones.

Evolución Real de los Ingresos

Los ingresos totales fueron de $12,07 billones, experimentando una caída real interanual del 7,1%. A nivel de impuestos, los bienes personales registraron una caída significativa del 23,1% interanual, principalmente debido a la prórroga de pagos en 2024. El impuesto a las ganancias también disminuyó un 2,4%, mientras que los derechos de exportación mostraron una drástica caída de 57,7%, producto de medidas como el Decreto 682/2025, que redujo las retenciones. Por otro lado, los derechos de importación crecieron un 9,0% interanual, impulsados por un incremento en las importaciones.

Gasto Público y Ajuste Fiscal

En términos de gasto público, el SPN destinó $14,95 billones, lo que representó un incremento real del 1,7% interanual. No obstante, la comparación entre 2025 y 2023 muestra una contracción del gasto del 27,2%. Las prestaciones sociales aumentaron un 6,0% respecto al mismo mes de 2023, pero a nivel acumulado, la caída fue del 11,5%. En particular, se destacó una reducción en Asignaciones Familiares (-24,3%) y Pensiones no contributivas (-12,6%), mientras que la Asignación Universal para Protección Social creció un 71,2%.

Subsidios y Gastos de Funcionamiento

Los subsidios económicos se redujeron un 52,4% interanual, destacándose una caída del 42,9% en subsidios al transporte, debido a la discontinuidad de compensaciones tarifarias en el AMBA. En cuanto a la obra pública, se observó una caída significativa en la inversión, con una reducción interanual del 47,7% y una contracción acumulada del 78,8%. Los gastos de funcionamiento, en tanto, se ajustaron un 27,5%, siendo los salarios de la administración pública nacional los principales afectados, con una caída real de 36,0% en comparación con 2023.

Universidades Nacionales

A diferencia de 2024, en diciembre de 2025 no se abonaron aguinaldos a las universidades nacionales, lo que contribuyó a una caída del 32,8% en comparación con el año anterior. El gasto en salarios solo incluyó los correspondientes a noviembre, ya que el pago de aguinaldos no se realizó en el mes.

Metas con el FMI

Luego de la revisión de las metas fiscales acordadas con el FMI en agosto de 2025, el SPN logró superar la meta de superávit para diciembre. El resultado final fue un superávit de $11,77 billones, lo que representó un exceso de $1,25 billones respecto a la meta establecida de $10,88 billones.

Conclusión

El cierre fiscal de 2025 evidencia los esfuerzos continuos del gobierno para consolidar el ajuste fiscal iniciado en 2024. A pesar de la caída en los ingresos y el déficit fiscal acumulado, las medidas de contención del gasto han permitido superar las metas acordadas con el FMI, lo que marca un paso importante hacia la estabilización económica, aunque las perspectivas de crecimiento siguen siendo inciertas debido al ajuste en áreas clave como subsidios, obra pública y gastos sociales.