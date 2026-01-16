viernes, enero 16, 2026
General

CEyS: Convocatoria a Elecciones de Delegados: Asambleas de Distritos el 15 de marzo

Los asociados interesados en presentar listas de candidatos tienen plazo hasta el 13 de febrero

0
La Comisión Electiva de la Cooperativa Eléctrica y Servicios (CEyS) de Nueve de Julio informa a todos sus asociados que, en cumplimiento con el Estatuto Social y la Ley Nacional Nº 20.337, se convoca a las Asambleas Electorales de Distritos, a realizarse el próximo 15 de marzo de 2026, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, en la sede ubicada en Avda. Cnal. Pironio Nº 1528 de esta ciudad.

Las elecciones se llevarán a cabo en los siguientes distritos:

  • Distrito Sur: 62 delegados titulares y 31 suplentes

  • Distrito Este: 45 delegados titulares y 23 suplentes

  • Distrito Oeste: 38 delegados titulares y 19 suplentes

  • Distrito Norte: 35 delegados titulares y 17 suplentes

Según el Artículo 39, inciso “J”, del Estatuto Social, las listas de candidatos deberán ser presentadas hasta el viernes 13 de febrero de 2026, a las 14:00 horas, en la sede social de la CEyS, ubicada en calle Mendoza Nº 390. Las listas deberán contar con la firma de aceptación de los candidatos propuestos y ser avaladas por al menos diez (10) asociados.

Los interesados en presentar una lista pueden retirar la documentación oficial en la sede de la CEyS.

