Malestar de Usuarios Viales: otro sorprendente aumento de Peaje en la Provincia de Buenos Aires

En una medida que ha generado un fuerte malestar entre los usuarios viales, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha autorizado un aumento en las tarifas de peaje de entre el 7 y el 10% a partir de este 3 de enero de 2026.

Este incremento afecta a las principales rutas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, especialmente la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico (rutas 2, 11 y conexas), que son operadas por la concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

Un Aumento Injustificado y Abusivo

Desde el inicio de las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, los usuarios han manifestado su descontento con los constantes aumentos de tarifas, los cuales consideran ilegales, abusivos y sin fundamentos técnicos. Según los reclamos, la suba no solo es injustificada, sino que tiene como objetivo aumentar la recaudación para beneficiar a AUBASA, una empresa que, según los críticos, es burocrática, innecesaria y costosa.

Los usuarios viales argumentan que, a pesar de la crisis económica generalizada y el impacto en los hogares y el transporte, el Gobierno de la Provincia no ha tomado en cuenta las dificultades que enfrentan los ciudadanos. El aumento de los peajes incrementará considerablemente los costos de transporte, lo cual afectará a los precios en la economía en su conjunto.

Impacto Económico para los Usuarios

A continuación, se detallan algunos ejemplos del impacto que este aumento tendrá sobre los usuarios que recorren frecuentemente estas rutas:

Automóvil de CABA a La Plata (ida y vuelta, hora pico, 25 días al mes)

Costo anual: $3.240.000 de peaje. Camión de más de 6 ejes de CABA a La Plata (ida y vuelta, hora pico, 20 viajes al mes)

Costo anual: $15.360.000 de peaje. Automóvil de CABA a Mar del Plata (ida y vuelta, 20 días al mes)

Costo anual: $9.270.000 de peaje. Camión de más de 6 ejes de CABA a Mar del Plata (ida y vuelta, 20 viajes al mes)

Costo anual: $48.860.000 de peaje.

El aumento de las tarifas de peaje también tendrá efectos indirectos sobre la economía, ya que incrementará los costos de transporte, afectando el precio de los bienes y servicios. De acuerdo con los expertos, el impacto será especialmente fuerte en los sectores que dependen del transporte de carga, como la industria y el comercio.

Un “Falso Peaje” que Perpetúa la Inequidad

AUBASA ha sido acusada de cobrar lo que se denomina un “falso peaje” o “impuesto al tránsito”. Los críticos señalan que las estaciones de peaje se han transformado en verdaderas “cajas políticas” en lugar de cumplir una función legítima de mantenimiento de las rutas. Además, aseguran que las concesiones viales no se gestionan adecuadamente y que la recaudación no se destina a la mejora de las infraestructuras viales, sino a cubrir el déficit de la propia empresa.

Una de las principales críticas es la falta de un marco regulatorio claro que contemple la participación activa de los usuarios viales. A pesar de los constantes reclamos del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, aún no se ha creado un ente regulador que garantice una gestión justa y transparente del servicio.

La Crítica a la Inexistencia de Caminos Alternativos

Otro punto crítico en este debate es la falta de caminos alternativos libres de peaje. Según los opositores al aumento, el régimen actual de peajes es inconstitucional debido a la falta de opciones para los usuarios que no deseen pagar. Esta doble imposición – es decir, tener que pagar peaje en rutas sin alternativas viables – es vista como una forma de abuso y explotación de los usuarios.

Comparación de Tarifas de Peaje

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las tarifas de peaje en distintas autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires:

Acceso Operador Distancia Tarifa Hora Pico (Automóvil) $/KM (Automóvil) Tarifa Hora Pico (Camión + 6 ejes) $/KM (Camión) Acceso Norte (CABA – Campana) AUSOL S.A. 65 km $900 14 $4.200 64 Acceso Oeste (CABA – Luján) GCO S.A. 60 km $1.800 30 $8.400 140 Acceso Ricchieri (Ezeiza-Cañuelas) Corredores Viales S.A. 59 km $2.600 44 $12.600 213 Buenos Aires – La Plata (AUBASA) AUBASA 58 km $5.400 93 $32.000 552

Un Sistema Vial Necesita Reformas Urgentes

Los reclamos son claros: el sistema de peajes actual necesita reformas urgentes para que no siga perjudicando a los usuarios viales. La creación de un ente regulador y la implementación de caminos alternativos gratuitos son algunas de las demandas clave que los usuarios han solicitado en diversas ocasiones.

El aumento de peajes, lejos de ser una solución, podría profundizar la crisis vial y económica, afectando a millones de personas y empresas que dependen de las autopistas para su trabajo diario.

Este nuevo aumento en las tarifas de peaje se ha sumado a una larga lista de incrementos que han generado el malestar de los usuarios viales. La falta de un marco regulatorio claro, la inexistencia de alternativas sin peaje y el beneficio desmedido de la concesionaria AUBASA evidencian la necesidad urgente de revisar el modelo de concesión vial en la Provincia de Buenos Aires. De lo contrario, las consecuencias económicas y sociales podrían ser cada vez más graves para los usuarios y para la economía en general.