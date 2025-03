Comienzan mañana los torneos oficiales de Hockey

Después del receso, mañana se reinicia la actividad oficial de Hockey, con la disputa de los partidos de la primera fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, en las categorías femeninas Sub 14, Sub 16, Sub 19 y primera división.

En nuestra ciudad habrá una jornada importante por la Zona “A”, con los enfrentamientos entre los equipos de dos clubes que están trabajando muy bien, sobre todo en las divisiones inferiores: Atlético 9 de Julio y Huracán de C.Casares, ambos con los dos primeros puestos de las dos divisiones menores del Torneo Clausura del año pasado y finalizaron al cabo del año, en Sub 14 sub campeón Atlético y 3° Huracán y en Sub 16 Atlético campeón y Huracán sub campeón.

Se completa la primera fecha con los partidos de la Zona “A” entre Sarmiento y 25 Hockey; y El Linqueño con Bragado Club; y en la “B”, Ciudad con Social; y Saladillo con Rivadavia, libre San Martín.