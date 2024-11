Nahuel García derrotó a Kevin Zárate por KOT en el 5º asalto en Río Cuarto

Este sábado, en una de las peleas complementarias que se disputaron en el Club Central Argentino de Río Cuarto, Nahuel ‘Caña’ García logró un KOT (Knock Out Técnico) en el 5º asalto frente a Kevin Zárate, en un combate que enfrentó a dos destacados.

La pelea fue pareja durante los primeros rounds, con García, oriundo de Villa del Totoral, aprovechando su mayor estatura y alcance para llevar la iniciativa. A pesar de la resistencia del nuevejuliense Kevin Zárate, quien llegó con el respaldo de su 4º lugar en el ranking argentino de peso mediano, el ex campeón de la categoría mostró su experiencia y ritmo superior a medida que avanzaba el combate.

En el 5º asalto, ‘Caña’ García logró conectar un par de golpes certeros en el rostro de Zárate, quien quedó visiblemente afectado y se tambaleó contra las cuerdas. Ante esta situación, el árbitro decidió detener la pelea y decretar un KOT técnico, ya que Zárate no estaba en condiciones de continuar. Aunque no fue necesario que el púgil quedara inconsciente, el árbitro evaluó que Zárate no podía seguir.

Con esta victoria, Nahual García se reafirma como uno de los nombres a seguir en la división de peso mediano, mientras que Zárate se ve obligado a replantear su estrategia para futuras competencias. Este combate fue parte de una noche vibrante de boxeo que atrajo a los fanáticos al Club Central Argentino.