Kicillof en Berisso: “La única pelea que me interesa es contra las políticas de Milei”

En un emotivo acto por el Día de la Lealtad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo un llamado a la unidad y se posicionó firmemente en contra de las políticas del actual gobierno de Javier Milei.

El encuentro se desarrolló en la histórica ciudad de Berisso, reunió a numerosos líderes sindicales, intendentes y figuras clave del kirchnerismo, evidenciando una clara intención de acercamiento y cohesión dentro del peronismo.

El acto comenzó con el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, quien presentó a Kicillof como el “futuro presidente de los argentinos”, un gesto que marcó el tono del evento.

A su turno, el gobernador enfatizó la importancia de la unidad: “Mi opinión es muy sencilla: unidad, unidad y unidad”. Kicillof subrayó que el 17 de octubre es un día de celebración, ya que conmemora la recuperación de la democracia y la lucha por la igualdad en Argentina.

Durante su discurso, Kicillof no escatimó críticas hacia Milei, calificando su gestión como un “desastre”. Afirmó que el presidente “no dura para siempre” y se comprometió a combatir las políticas que, según él, solo benefician a los ricos a expensas de los trabajadores. “La única libertad que avanza en este gobierno es la de los privilegiados”, afirmó.

El gobernador hizo un recorrido por la historia del peronismo, recordando la lucha contra la proscripción de Juan Domingo Perón en 1945 y denunciando la actual persecución política contra figuras como Cristina Fernández de Kirchner. “Basta de persecución, basta de proscripciones”, lanzó Kicillof, instando a la movilización del pueblo en defensa de sus derechos.

Con una fuerte presencia de sindicatos y organizaciones sociales en el acto, Kicillof destacó la importancia de escuchar a todos los sectores afectados por las políticas de Milei. “Este proyecto político y este pueblo son los que el año que viene le van a poner un freno a Milei en las urnas”, aseguró, reafirmando su compromiso con la defensa del peronismo y de los derechos de los trabajadores.

A lo largo de su discurso, también abordó temas como la economía, la educación y la salud pública, contrastando su gestión con la de su antecesora, María Eugenia Vidal. Kicillof enfatizó la importancia de mantener un estado presente y activo, en oposición a las políticas de desregulación y recortes que, a su juicio, caracterizan al actual gobierno.

El acto culminó con un llamado a la acción y a la unidad del peronismo, con Kicillof instando a no dejarse dividir. “Nunca me van a ver buscando divisiones”, concluyó, provocando un estallido de aplausos y cánticos de apoyo entre los presentes. Al finalizar, dejó un mensaje de esperanza para el futuro: “La patria no se vende”.

Con un discurso que resonó entre las bases del peronismo, Kicillof dejó claro que su objetivo principal es construir un futuro en unidad y justicia social, defendiendo la historia y los valores del movimiento que representa.