San Martín vence holgadamente a Rivadavia de Lincoln

Se llevó a cabo la novena fecha de la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires, destacándose el enfrentamiento entre San Martin y Rivadavia de Lincoln, en una jornada cargada de emociones en el campo de juego.

El equipo local de San Martin, que ha mantenido un desempeño destacado en todas sus categorías, excepto en la sub 16, buscaba asegurar una victoria para posicionarse entre los ocho primeros equipos y así asegurar su lugar en los playoffs.

En la categoría sub 14, conocida como 7ma., las “santas” lograron una victoria ajustada de 2 a 1, con goles anotados por Lourdes Maldonado y Myla Sainz. Por su parte, en la categoría sub 16 (6ta.), las locales dominaron el partido con una contundente victoria de 3 a 0, gracias a los goles de Alma Boschiero, Morena Detzel y nuevamente Lourdes Maldonado.

El dominio de San Martin continuó en la categoría sub 19 (5ta.), donde lograron una victoria holgada de 5 a 1 sobre su rival, con una destacada actuación de Lara Sainz y Milagros Rayu, quien anotó en cuatro oportunidades.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la Primera Categoría, donde San Martin aseguró la victoria por 1 a 0, gracias al gol de Leonela Zanni.

Con este resultado, San Martin se mantiene en la búsqueda de asegurar su lugar en los playoffs, y ahora se prepara para enfrentar a Saladillo Hockey en la décima fecha.

Además, la entrenadora de hockey del Club San Martín, Jorgelina “Coli” Faure, anunció que están enfocados en la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024.

Cinco equipos, tres femeninos y dos masculinos, representarán al club en esta competencia que se llevará a cabo los días 25 y 26 de junio.

Las categorías femeninas incluirán sub 14, sub 16 y sub 19, mientras que los equipos masculinos competirán en sub 16 y sub 19.