Recordación a José Luis Cabezas en el Día Mundial del Reportero Gráfico

Sr. Director, Cadena Nueve,

Dr. Gustavo Tinetti,

Me dirijo a ustedes con el fin de recordar a José Luis Cabezas, en el marco del Día del Reportero Gráfico, que se celebró el pasado 19 de mayo a nivel mundial.

Aunque soy bailarina, me siento profundamente conectada con la figura de José Luis Cabezas, a quien asesinaron cuando yo tenía seis años. Su trágica muerte marcó mi infancia de manera imborrable, generando en mí un temor que me llevó a pedir a mis padres —mi madre maestra y mi padre periodista— que no me llevaran a Pinamar, el sitio del crimen, debido a la angustia que este hecho me provocaba.

Hasta el día de hoy, no he tenido el valor de visitar ese lugar. Sin embargo, he encontrado en la poesía un medio para cicatrizar esa herida de mi niñez. El poema “La Cava” está dedicado a José Luis Cabezas, a quien considero un símbolo de valentía en el periodismo. Con esta obra, no solo lo recuerdo en la fecha de su asesinato, sino que lo mantengo presente día a día a través de la literatura. Su muerte en 1997, cuando yo era solo una niña, no me permitió honrarlo en aquel entonces, pero hoy lo hago con estas palabras:

La Cava

(A José Luis Cabezas)

Vuelven tinieblas que nunca se fueron

Tengo seis años cada veinticinco de Enero

Arráncame el mutismo

Siento esposas alrededor de las muñecas…

Mientras oigo los dos disparos que hirieron mi inocencia

Por la ruta de la perversidad…

Cielos sombríos recuerdan lo que a muchos les conviene olvidar

Arriba te muestran cautivo, golpeado, arrodillado, apuntado

Tiemblo dentro del desconsuelo

Corazones rotos sufren bajo el crimen veraniego

Extraña ráfaga

No todas las cenizas son llevadas por los vientos

Mira, intento moverme, no puedo

El horror realiza visitas que lloro desde niña

La orden de ‘El Tío’ aniquiló juguete, diversión, sonrisa

Fecha ensangrentada

Sueño La Cava

Cómo le explico a Dios que ahí quedó la mitad de mi alma?

Dolor acumulado

Otórgales a los destrozados los abrazos secuestrados

Vierte alivio sobrevolando el país de la injusticia y el caos

Sé que te debo viajes, sé que te debo flores

Paralizada por aquellos últimos minutos…

Podrías perdonarme?

Carezco de tu valentía

Poco a poco veo cómo el sol oscurece las lágrimas

Por favor, déjame sin amanecer…

Al fondo de mi infancia.

Pasajera Eterna

Este poema es un homenaje a la valentía y al legado de José Luis Cabezas, cuyo sacrificio sigue siendo un faro de luz en el camino de todos aquellos que luchan por la verdad y la justicia en el periodismo. Que su memoria nunca se desvanezca y que su ejemplo inspire a las generaciones futuras.

Atentamente,

Belén Rouco

Pasajera Eterna

DNI: 36.571.377