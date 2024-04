Asesoran a colegios privados sobre la ayuda económica que dispuso el gobierno

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privados Buenos Aires (AIEPBA) puso a disposición de los establecimientos asociados mecanismos de asistencia on line y asesoramiento para la tramitación de los programas de ayuda a padres que implementó el gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, conocidos como “vouchers educativos”.

A través de sus plataformas digitales y de manera presencial en reuniones y encuentros regionales llevados a cabo en la Provincia de Buenos Aires, AIEPBA dispuso la realización de una capacitación a cargo de técnicos y asesores para que los directivos de los colegios tengan todas las herramientas para colaborar con los padres de alumnos en la inscripción y registro del programa lanzado por el ministerio de Capital Humano en marzo pasado.

Además, se habilitó un canal de consultas on line para que los colegios puedan evacuar dudas y para que AIEPBA canalice eventuales reclamos no respondidos o errores que se generen en la carga de los datos que requiere el plan de vouchers educativos.

El director ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, explicó también que la entidad que agrupa a más de 2.500 institutos de gestión privada de Provincia y Ciudad de Buenos Aires realizó una presentación ante el Gobierno para que se evalúe la posibilidad de extender el beneficio a los alumnos de jardines maternales y establecimientos no alcanzados por la resolución.

“Brindamos estas herramientas a nuestros asociados porque queremos facilitar y agilizar los trámites tendientes a que los padres de nuestros estudiantes puedan verse favorecidos por estos programas. El objetivo es que los chicos se queden en los colegios y para eso, los directivos deben estar asesorados y conocer los detalles y alcances del programa”, explicó Zurita.

El secretario ejecutivo de AIEPBA aseguró que la entidad hará lo mismo con el nuevo plan anunciado por las autoridades de la CABA.

La inscripción a nivel nacional comenzó el 3 de abril. Como se recordará es para las familias de escuelas que tengan un mínimo de 75% de subvención estatal. En el caso de la provincia de Buenos Aires son 2.800 establecimientos y se estima que el beneficio alcanzará a unos 800.000 alumnos.

Contempla una ayuda para pagar las cuotas de colegios privados subvencionados y de clase media baja, con un tope de hasta 27.198 pesos por alumno.

Alcanza a todos los niveles de enseñanza: establecimientos de inicial, primario y secundario que reciban una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los $54.396.

En el caso del plan de Ciudad que se conoció este martes, la “Ayuda Cuota Escolar”, es una asistencia para las familias, pero también a las escuelas de gestión privada subvencionada, que aporta hasta el 50% de la cuota de cada niño, con un tope de hasta 30 mil pesos por mes, de todos los chicos que asisten al sistema de gestión privada subvencionada de CABA.

El aporte será por tres meses y alcanzará hasta 212 mil alumnos de los tres niveles (36 mil de inicial, 99 mil de primaria y 77 mil de secundaria) de 854 escuelas subvencionadas que funcionan en la Capital Federal.