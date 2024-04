El SEM ordena el tránsito y mejora el acceso al centro comercial

La Municipalidad de Nueve de Julio, ante consultas frecuentes de vecinos a sus redes sociales, responde a las principales dudas que se presentan respecto del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).

BENEFICIOS

Tránsito más ordenado

Mejor acceso a la zona comercial

Pago exacto

Sencillez de la operación

HORARIO Y ZONA DE AFECTACIÓN

– De lunes a viernes de 8 a 15 hs.

– La zona de Estacionamiento Medido comprende las calles Salta, Mendoza, Cavallari y Santa Fé, y las

interiores a éstas: Av. San Martín, Av. Mitre, La Rioja, Av. 25 de Mayo, Av. Vedia, Robbio, Libertad e

Yrigoyen.

MINUTOS LIBRES/DÍAS DE LLUVIA

– El sistema permite hasta 30 minutos libres en el primer estacionamiento del día pudiendo movilizarse

dentro del área de estacionamiento mientras dure ese plazo. Este tiempo no se fracciona ni se acumulan

los minutos no utilizados. Es decir, si se estaciona durante 20 minutos, los 10 restantes no estarán

disponibles si vuelve a estacionar pasados 30 minutos del primer estacionamiento; con lo cual, el

sistema habilita inmediatamente la multa.

– Los días de lluvia, el sistema será deshabilitado desde el momento que comience la precipitación,

siempre que la misma sea abundante y constante y según el pronóstico de persistencia que exista en el

momento. Esto será evaluado por la Oficina de Control de Estacionamiento Medido quien es la

responsable de tal decisión.

MEDIOS DE PAGO

– Mediante las app SEM 9 de Julio (para celulares con Android, desde la Playstore) o SEMmobile (para

Iphone, desde App Store).

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER DESDE LA APP, ADEMÁS DE PAGAR ESTACIONAMIENTO?

Desde la aplicación, también podrá consultar su saldo actualizado, agregar o eliminar patentes de sus

vehículos, ver la zona de estacionamiento, la ocupación de las calles de estacionamiento medido para

poder elegir calles que podrían tener lugares libres, los puntos de venta adheridos geolocalizados,

realizar transferencias de crédito entre usuarios de SEM, verificar si posee infracciones y abonarlas por

pago voluntario con tarjeta de débito, verificar los movimientos realizados desde su app, entre otras.

¿CUÁNTOS VEHÍCULOS/PATENTES PUEDO INCLUIR EN LA APP?

Si bien puede incluir varias patentes, solo puede activar el estacionamiento para 2 vehículos

simultáneamente.

ATENCIÓN AL USUARIO

Dirección: Robbio 921, 1er. Piso.

Teléfono: (2317) 61-0096

Mail: [email protected]

Horarios: Lunes a Viernes de 7 a 14 Hs.