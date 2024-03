Concejo Deliberante: Un inconveniente en el servicio de sonido aplazó la sesión hasta el jueves 4 de abril

A las 20,20 de este miércoles 27, la sesión ordinaria del Concejo Deliberante que se adelantó a esta noche ante el feriado de la Semana Santa se postergó para el jueves 4 de abril a la hora 19.

Los concejales de los distintos bloque los distintos bloques llegaron minutos antes de la hora de inicio y cuando estaba todo disponible para la reunión, un inconveniente en el sonido hizo que se suspendiera. Es que era necesario que todos se escuchen, ante los temas a abordar. Además, el Presidente del Cuerpo, Julio Bordone, también invocó que se aproximaba un viento importante y por protección a los presentes, anunció que no se hacía.

Entre los temas a tratar quedó pendiente una aprobación para que el Ejecutivo Municipal, acepte la única oferente, licitación previa, para el suministro de combustible a la Municipalidad para su desenvolvimiento.

También, dos propuestas, una para que el Banco de la Nación no se privatice; y una resolución de rechazo para el Centro de Referencia del Ministerio de Capital Humano no se cierre, si bien no se renueva el contrato de locación que vence a fin de marzo, del inmueble ubicado en Robbio casi Alsina.