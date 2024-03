Para el campo “es la política la que se debe ajustar”

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) se manifestó en contra de la creación de impuestos o tasas en comunas de distintas provincias y reiteró que el sector sufre desde hace décadas una “fuerte presión impositiva” y que “es la política la que se debe ajustar”.

La CEEA (integrada por la Sociedad Rural, la Federación Agraria, CRA y Coninagro) emitió un comunicado en el que rechazó “la creación de impuestos o tasas que vienen realizando algunas comunas en distintas provincias, tan sólo para aumentar los ingresos, en vez de racionalizar el gasto público”.

“Pareciera que el único fin que los moviliza es el de recaudar más y no de mejorar los servicios que brindan y por los cuales se pagan importantes sumas”, aseguraron las entidades. Y agregaron: “En el mismo sentido, reitera que es insostenible la fuerte presión impositiva y tributaria que el sector soporta desde hace décadas”.

En esa línea, señalaron que “es la política la que debe ajustar” y que “la capacidad de pago del productor está agotada por la voracidad fiscal de los gobiernos, sobre todo en un contexto complejo de clima, precios e inflación, donde todo parece que los números de la cosecha en diferentes regiones de nuestro territorio tampoco serían lo estimado”.

“No estamos en condiciones de recibir ni aumentos desmedidos como se quieren aplicar, y menos aún, nuevas tasas que claramente tienen fines meramente recaudatorios”, señalaron desde CEEA. Y advirtieron que en “muchos casos” los cobros “no son constitucionales y van en contra de las leyes vigentes y de las competencias de los municipios”,

“Decimos basta de nuevos impuestos a los más de cien gravámenes de distinta naturaleza, y desde las entidades del campo, apostamos al diálogo y a la construcción de políticas agropecuarias que faciliten las inversiones, podemos producir más y generar empleo genuino”, finaliza el comunicado.

El escrito difundido por las entidades se da en un escenario complejo tras el llamado del diputado nacional José Luis Espert a una “rebelión fiscal” en la provincia de Buenos Aires, moción que fue apoyada por el propio presidente Javier Milei.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aclaró hoy que en el Inmobiliario Rural “la tasa creció menos que la inflación” para “casi la totalidad de los propietarios rurales”, mientras que la Legislatura “no puso techo al incremento” para solo dos mil productores “cuyas propiedades en el mercado valen más de $US 3 millones”.

“Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la Nación llame a incumplir la ley, en este caso la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires. No soy abogado, no se dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. El que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo”, indicó Kicillof.

El Gobernador provincial también señaló que “Milei dijo que se iba a cortar un brazo, pero subió las retenciones, subió el impuesto país y ahora quiere subir las Ganancias”.

El mensaje del Gobernador de esta mañana es una respuesta tácita al pedido de aplazamiento del pago de la primera cuota del Inmobiliario Rural, cuya solicitud hiciera las entidades del campo y al que adhirió la Sociedad Rural nuevejuliense el pasado viernes.