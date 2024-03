No maté a ningún perro y soy buen vecino

Señor Director

Cadena Nueve

A raíz de una publicación en la cual se me menciona como posible responsable de la muerte de un perro de un vecino, quiero hacer algunas aclaraciones.

El 25 de febrero último, estábamos en mi casa, mi esposa, mis hijas y yo. Recién había terminado el clásico entre River y Boca. Estaba en el borde de la pileta cuando, mi vecino que además es primo, Gabriel Ugolletti se acercó- un alambrado separa ambas casas quintas -y me dice ‘Mario que pasó con el perro’, a lo que respondí, ‘que perro’. El dice ‘el perro mío’, y me muestra que a la altura del cuello tenía sangre, y añade ‘si le pasa algo a mi perro, te mato’. Mi respuesta fue, ‘por favor retirate’, ante semejante amenaza.

Tras ello, se acercó la hermana de Gabriel, Julieta Uggolletti y mirando a mi señora le dice ‘que haces con este sicópata’, y nos fuimos de la escena.

Qué pasó con el perro de mi vecino, desconozco. Sé que me quieren hacer responsable de su muerte.

Si al perro lo han matado, no he sido yo. No es la primera vez que se mata a un can en el barrio, se ha señalado desde un grupo de WhatsApp.

Detrás de la muerte de este perro, de la cual estoy ajeno a ello, hay un trasfondo familiar. Mi padre y el padre de Gabriel, fueron socios además de cuñados. Y a la muerte de mi padre, seguí con la sociedad, pero, no se ha podido llevar adelante la empresa familiar y se disputan otros intereses.

Hay una sucesión abierta, con un cuadro jurídico que resolverá un juez y se me quiere presentar como el autor de lo que no hice. Se me quiere presentar como loco o arrebatado. Tampoco soy responsable que ya vayan por el cuarto abogado en el expediente.

Por respeto a las familias no voy a exponer esa situación que involucra a más personas ajenas a este episodio. Hablará la justicia.

Lo cierto es que tengo cuatro perros que cuidan de mi familia, están siempre en el predio de la vivienda. Se lo que significa una mascota y jamás ha estado en mi ánimo ni en mi cabeza, matar a ninguno.

Soy un hombre de familia y hoy con mi mujer llevamos adelante la crianza y educación de dos niñas, que amamos y no queremos verlas envueltas en un hecho que perturbe su vida cotidiana.

Se ha expuesto gratuitamente en los medios de prensa y redes sociales, de algo que no hice y eso, además de afectarme, también alcanza a mi mujer e hijas de edad escolar.

Sé que hay una causa en Mercedes abierta en investigación de lo ocurrido con el can de mi vecino y siempre estuve a disposición.

Entendí importante hacer esta aclaración porque vivo en una comunidad, la de toda la vida y no he tenido problemas de convivencia y relaciones con otras personas.

Atte.

Mario Heit

DNI:25.839.547