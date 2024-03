Terminó el Torneo de fútbol infantil ‘Jorge Urso’ en San Agustín

En el Estadio Juan Angel Maldonado del Deportivo San Agustín se disputó la 3era Edición del Torneo de Verano Jorge Urso de fútbol infantil. En la categoría 2012 el Campeón resultó Once Tigres. En la Categoría 2014 el Campeón fue el Deportivo San Agustín. En la categoría 2016 el Campeón fue El Fortín.

POSICIONES FINALES

CATEGORIA 2012

1ro C.A. Once Tigres Azul

2do CyB. Ag. Alvarez

3ero CSD. Dudignac

4to C.A. French

5to C.D. San Agustín

6to C.A El Fortín

7mo C.A. San Martín

8vo C. Atlético 9 de Julio

9no C.A Once Tigres Amarillo

CATEGORIA 2014

1ero C.D. San Agustín Blanco

2do C. Atlético 9 de Julio

3ero C.A French

4to C.A. Once Tigres

5to C.A El Fortín

6to C.A Dudignac

7mo C.D. San Agustín Bordó

8vo C.A San Martín

9no C.yB Ag. Alvarez

CATEGORIA 2016

1ero C.A El Fortín

2do C. Atl. 9 de Julio

3ero C.A French

4to C.A San Martín Blanco

5to CyB. Ag. Alvarez

6to C.A San Martín Celeste

7mo C.D San Agustín

8vo C.A Once Tigres

9no CSD. Dudignac