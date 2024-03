Atlético fue 4° en un Torneo mixto de Beach jugado en Santa Clara del Mar

En el transcurso de este fin de semana, el equipo de Newcom mixto +50 del Club Atlético 9 de Julio, participó de un torneo de Beach Newcom en la playa de la ciudad de Santa Clara del Mar, en cercanías de Mar del Plata.

El representativo tuvo otra buena actuación, jugando en un ambiente no acostumbrado, a pesar que entrena en la cancha beach vóley del Club, pero no es lo mismo y eso se sintió, sobre todo, en los partidos ante equipos de ciudades costeras y además, que en la cancha hay sólo 4 jugadores, distinto al Newcom, que se juega con seis.

De todos modos, en su zona venció a uno de los equipos de Castelli 12-7 y 12 a 8,

y al otro por 5-12, 12-8 y 8-5; luego perdió con uno de Mar del Plata 10-12 y 7-12,

pasando ambos a las semifinales, donde perdió con el otro Marplatense, luego

campeón, en muy buen partido, parejo, ganando 12-8 el primer set pero después

fue superado 5-12 y 7-9; y por último, por el 3° y 4° puesto perdió ante N. Saladillo

9-12 y 7-12.

Integraron el equipo Daniela Aniasi, Cecilia Aramburu, Alejandra Aramburu, Julio

C. Arruiz, Rubén Chiesa, Marcelo Dicasolo, Rubén Neri, Marisel Oyarzábal; D.T.

Susana Reale.