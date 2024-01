Florencia Hanlon: “Me siento abandonada por la Policía y la Justicia”

Esta tarde en la plaza Belgrano de la localidad de Del Valle vecinos y vecinas marcharon por ‘justicia’ ante el abuso sexual a una menor de 8 en vísperas de Navidad.

Cadena Nueve habló con Florencia Hanlon la mamá de la menor: “Agradezco a quienes hoy marcharon”, destacó la mujer que no pudo estar por concurrir a Olavarria en el marco de la asistencia y cuidado de su hija.

Sobre el hecho ocurrido sostuvo que su hija estuvo el 24 a la noche acostada con su primo viendo su teléfono y luego, al ver la situación de su hija en el baño, perdiendo sangre sobre su pantalón, ella llama a su tía para que sea testigo de lo que estaba observando y queda en shock.

Sucedido esto, la tía empieza a minimizar sobre lo ocurrido lo que le llama la atención. Cuando vuelve a la escena, la ropa de su hija se estaba lavando en el lavarropas y todo estaba perdido. La hija luego, le cuenta a su mamá que el menor de 12 años le había bajado los pantalones a ella, luego el lo había hecho y se había subido encima: “Me angustie, nos pudimos a llorar. Agarre a mis hijos, la ropa que ella tenia ahi y concurro a la casa de mi suegra y explico la situación, inmediatamente hacemos la denuncia”.

“Todo fue entorpeciendo las cosas, fue una espera larga y lo que la policía nos remarcaba era que ‘al menor no se le va a ser nada’. Y como mamá, elijo no hacerle la pericia invasiva porque no quería hacerle pasar eso ‘si no iba a pasar nada’. Firmó la denuncia y nos volvimos con mi suegra a pensar sobre qué hacer sobre esto.

“Nos comunicamos con un médico, y nos aconseja que la revisación se tiene que realizar aunque sea en el Hospital. El martes a la noche volvemos a viajar a Bolívar para que esto se hiciera ya y por política no quisieron atenderla. Vuelvo a Del Valle para hacer un papel para que le hagan el pericia a Mia”. “Nos vamos a 25 de mayo y en los estudios salen que había sucedido la penetración y que ella estaba lastimada”, sostuvo la madre de la menor.

“Yo como mamá voy a acompañar a Mia. Primero es ella, después me hare cargo de la parte legal. Quiero que se haga justicia, y que dejen de andar paseando como si nada. Yo me lo cruzo al menor el jueves como si nada en la plaza, mientras yo traigo a mi hija del Hospital llorando y asustada, sin nada de culpa”, agrego.

“Siento bronca y sentí euforia y por eso lo hice publico. Judicialmente no veía avances ni movimientos y estábamos solos con mi familia a las vueltas. Mientras que a mi se me arribana la vida, ellos andan libremente como si nada”. Además, agrego: “A mi hija se la llevaron para cambiarle la ropa. Mientras yo iba a la comisaria, ellos seguían brindando como si nada, no puedo entender que les pasa por la cabeza”.

