Consideraciones a la columna ¿Qué es la mano invisible?: manual para entender al presidente Milei

Me dirijo a ese medio en relación al artículo de la columnista, contadora Mariana Lucarelli, llamado

Al respecto quiero expresar que el presidente, No utiliza “la mano invisible” del modo liberal.

Milei es anarco capitalista.

El mercado no está garantizado por el Estado; tampoco la propiedad privada ni las propiedades. Es anarquista y libertario.

Cree solo en el orden natural: las transacciones son entre personas (física y jurídicas) sin marco regulatorio. La contradicción que tiene es que es “capitalista” y no hay capitalismo sin Estado. Por eso destruye, no solo al Estado sino también a la economía privada.

En el marco teórico de Milei no hay macroeconomía porque la macroeconomía refiere a la economía de un país y Milei no cree en los países, no cree en las fronteras. No habría sido tan problemática su postura en el paradigma del globalismo que finalizó: el problema es que en 2017 comenzó el paradigma de los nacionalismo (no del nacionalismo europeo, que construye fronteras destruyendo a los pueblos distintos, por eso hubo tantas guerras), es un nacionalismo hispanoamericanos que se diferencia de los pueblos vecinos; nacionalismo de inclusión, que tiende puentes con los países vecinos o nacionalismo de exclusión, que levanta muros con los pueblos vecinos.

Pero un paradigma sin guerras, con fuertes proteccionismos y altísimas interacciones económicas entre los países.

Es decir, Milei es una singularidad que no tendrá lugar en el mundo.

Jorge Aita