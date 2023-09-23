Se dieron a conocer las listas oficializadas para las elecciones a realizarse el próximo domingo 22 de octubre

PARTIDO POLITICO: ALIANZA JUNTOS POR EL CAMBIO
|CARGO: INTENDENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|GENTILE MARIA JOSE
|CARGO: CONCEJAL TITULAR
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|BORDONE JULIO JESUS
|2
|ORMAECHEA MARIA INES
|3
|MOSCATO EDUARDO LUIS
|4
|UNANUA MARISEL SILVANA
|5
|GARCIA CESAR BLAS
|6
|BONELLO YAMILA MELINA
|7
|CHIARELLO HUMBERTO DANTE
|8
|LORENZO MIRIAM AURORA
|9
|FORTTE JUAN FRANCISCO
|CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|CARBALLO ROMINA VERONICA
|2
|SAIZAR CARLOS ALBERTO
|3
|DEPAOLI FLORENCIA INES
|4
|DELGADO MARCELO ARIEL
|5
|GILES MARIA CELESTE
|6
|CORNICELLO JUAN PABLO
|CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|MAIDANA VALERIA
|2
|RODONI LEONARDO JESUS
|3
|MORO ELIANA
|CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|MARQUEZ ENRIQUE CARLOS
|2
|BENITEZ ROSALIA NOEMI
|3
|GABILONDO NICOLAS AGUSTIN
PARTIDO POLITICO: ALIANZA UNION POR LA PATRIA
|CARGO: INTENDENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|*MALE* DEFUNCHIO
|CARGO: CONCEJAL TITULAR
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|CRESPO JULIA EDITH
|2
|NAUDIN ESTEBAN
|3
|PIANETTI MARIANA ROSA
|4
|BIANCHI HECTOR RUBEN
|5
|MAESTRUTTI MARIA CECILIA
|6
|CASTIGLIONI GABRIEL HERNAN
|7
|MOREL MARINA GISELL
|8
|CABRER AXEL
|9
|HARAMBURU AGUSTINA
|CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|BULDAIN MIGUEL ANGEL
|2
|BUCETA ANDREA LAURA
|3
|BARBERA EZEQUIEL MARIO
|4
|VILA SILVIA ELIZABETH
|5
|BUONANNO FEDERICO NICOLAS
|6
|IRAOLA SILVIA ANDREA
|CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|BRANGERI CARLOS EDUARDO
|2
|URQUIZA MARIA FERNANDA
|3
|ZEGA ENZO DARIO
|CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|TELESCA MARIA BEATRIZ
|2
|BOLLINI FABRICIO TOMAS
|3
|NOVELINO MARIA CECILIA
PARTIDO POLITICO: LA LIBERTAD AVANZA
|CARGO: INTENDENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|MEDICA PEDRO CESAR
|CARGO: CONCEJAL TITULAR
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|MOOS LUIS ALBERTO
|2
|ORMAECHEA SOL
|3
|BARBERO ROBERTO RUBEN
|4
|IRAETA MARIA JULIETA
|5
|SALAS RICARDO GERMAN
|6
|GUIMAREY FLORENCIA IVANNA
|7
|DOTTORI FRANCISCO
|8
|ACUÑA CLAUDIA
|9
|RIOS MARIANO
|CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|CASTRO MARIA ANTONELA
|2
|BENTANCOUR MARCOS ANTONIO
|3
|MUÑOZ MARIA EUGENIA
|4
|ARMAN LUCIANO GABRIEL
|5
|AHUMADA MARIA ROMINA
|6
|VERA GABRIEL EZEQUIEL
|CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|UTELLO JEAN PABLO
|2
|ROGGERO MARIA BELEN
|3
|MARTINEZ GABRIEL
|CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
|Orden
|Apellido y Nombres
|1
|SUSSERET MARIA CELESTE