sábado, septiembre 23, 2023
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Elecciones 2023

Se dieron a conocer las listas oficializadas para las elecciones a realizarse el próximo domingo 22 de octubre

La Junta Electoral bonaerense añade que para el distrito de Nueve de Julio compiten tres espacios para conducir el municipio. Publicamos las listas completas de Juntos por el Cambio; Unión por la Patria y La Libertad Avanza

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La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires hizo saber este sábado que se
encuentran publicadas en su página web
(https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/) las listas oficializadas de las diferentes categorías en los distritos de la provincia de Buenos Aires para las elecciones a realizarse el próximo domingo 22 de octubre.

Asimismo, en el mismo sitio oficial, es posible consultar el resultado final de las elecciones primarias de agosto último en todos los partidos provinciales.

Por último, el organismo electoral bonaerense, presidido por el doctor Sergio Torres, informa que está a disposición el padrón definitivo de extranjeros a utilizarse en los comicios.

Listas Oficializadas

imagen fondo junta electoral

PARTIDO POLITICO: ALIANZA JUNTOS POR EL CAMBIO

CARGO: INTENDENTE
OrdenApellido y Nombres
1GENTILE MARIA JOSE
CARGO: CONCEJAL TITULAR
OrdenApellido y Nombres
1BORDONE JULIO JESUS
2ORMAECHEA MARIA INES
3MOSCATO EDUARDO LUIS
4UNANUA MARISEL SILVANA
5GARCIA CESAR BLAS
6BONELLO YAMILA MELINA
7CHIARELLO HUMBERTO DANTE
8LORENZO MIRIAM AURORA
9FORTTE JUAN FRANCISCO
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
OrdenApellido y Nombres
1CARBALLO ROMINA VERONICA
2SAIZAR CARLOS ALBERTO
3DEPAOLI FLORENCIA INES
4DELGADO MARCELO ARIEL
5GILES MARIA CELESTE
6CORNICELLO JUAN PABLO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
OrdenApellido y Nombres
1MAIDANA VALERIA
2RODONI LEONARDO JESUS
3MORO ELIANA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
OrdenApellido y Nombres
1MARQUEZ ENRIQUE CARLOS
2BENITEZ ROSALIA NOEMI
3GABILONDO NICOLAS AGUSTIN

PARTIDO POLITICO: ALIANZA UNION POR LA PATRIA

CARGO: INTENDENTE
OrdenApellido y Nombres
1*MALE* DEFUNCHIO
CARGO: CONCEJAL TITULAR
OrdenApellido y Nombres
1CRESPO JULIA EDITH
2NAUDIN ESTEBAN
3PIANETTI MARIANA ROSA
4BIANCHI HECTOR RUBEN
5MAESTRUTTI MARIA CECILIA
6CASTIGLIONI GABRIEL HERNAN
7MOREL MARINA GISELL
8CABRER AXEL
9HARAMBURU AGUSTINA
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
OrdenApellido y Nombres
1BULDAIN MIGUEL ANGEL
2BUCETA ANDREA LAURA
3BARBERA EZEQUIEL MARIO
4VILA SILVIA ELIZABETH
5BUONANNO FEDERICO NICOLAS
6IRAOLA SILVIA ANDREA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
OrdenApellido y Nombres
1BRANGERI CARLOS EDUARDO
2URQUIZA MARIA FERNANDA
3ZEGA ENZO DARIO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
OrdenApellido y Nombres
1TELESCA MARIA BEATRIZ
2BOLLINI FABRICIO TOMAS
3NOVELINO MARIA CECILIA

PARTIDO POLITICO: LA LIBERTAD AVANZA

CARGO: INTENDENTE
OrdenApellido y Nombres
1MEDICA PEDRO CESAR
CARGO: CONCEJAL TITULAR
OrdenApellido y Nombres
1MOOS LUIS ALBERTO
2ORMAECHEA SOL
3BARBERO ROBERTO RUBEN
4IRAETA MARIA JULIETA
5SALAS RICARDO GERMAN
6GUIMAREY FLORENCIA IVANNA
7DOTTORI FRANCISCO
8ACUÑA CLAUDIA
9RIOS MARIANO
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
OrdenApellido y Nombres
1CASTRO MARIA ANTONELA
2BENTANCOUR MARCOS ANTONIO
3MUÑOZ MARIA EUGENIA
4ARMAN LUCIANO GABRIEL
5AHUMADA MARIA ROMINA
6VERA GABRIEL EZEQUIEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
OrdenApellido y Nombres
1UTELLO JEAN PABLO
2ROGGERO MARIA BELEN
3MARTINEZ GABRIEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
OrdenApellido y Nombres
1SUSSERET MARIA CELESTE

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