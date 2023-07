En Saladillo se realiza la quinta fecha del Torneo Provincial Gran Prix del Oeste

Se realiza en Saladillo, este domingo del Día de la Independencia, la 5ta fecha del torneo provincial de ajedrez Gran Prix del Oeste, en el salón del Centro de Jubilados “San Roque”.

A sido organizado por la Subsecretaría de Deportes y Recreación junto a la escuela Municipal «Jorge Novella» y el certámen lleva por nombre ‘Jeramías Poaltroni’, en reconocimiento a un destacado ajedrecista de Saladillo, que comenzó a los 8 años y participó de los juegos bonaerenses, y torneos regionales, provinciales y nacionales. A los 24 años se retiró por otros emprendimiento.

Se han sumado más de 210 inscriptos, entre las distintas categorías: sub 8, sub 10, sub 12, sub 15, sub 18 y mayores que viajaron de varias localizaciones para participar.

Entre los presentes se encuentran las localidades de Saladillo, 25 de Mayo, Las Flores, Azul, Olavarraria, Bolívar, Pehuajó, Bragado, Nueve de julio, O’brien, Chivilcoy, Junín, Chacabuco, Caseros, Luis Guillón y Del Carril.