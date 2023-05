Gran partida entre Andrés Rodríguez e Ian Ocampos que duró 333 minutos

Este viernes se jugaron la 3ra y 4ta fecha del 5to IRT 9 de Julio Chess Open

2023 en homenaje a al Gran Maestro Internacional Héctor Decio Rossetto.

Se jugaron partidas de altos niveles tácticos y técnicos, los que fueron del agrado y

entusiasmo de numeroso público que presenció los diversos encuentros.

TERCER RONDA, jugada desde las 10 de la mañana. Encuentros de mucha categoría. Algunos de los resultados son:

Mesa nº 1- Gil Ramón (2) 0 vs GM Pérez Ponsa Federico (2) 1

Mesa nº 2-GM Flores Diego (2) 1 vs MF Diego Mussanti (2) 0

Mesa nº 3-GM Rodríguez Vila Andrés (2) 0 vs Ocampo Ian (2) 1

Mesa nº 4-FM Schnaider Ilan (2) ½ vs IM Tempone Marcelo (2) ½

Mesa nº 5-GM Sorin Ariel (2) ½ vs Ibarra Juan Martín (2) ½

Finalizada la 3ra ronda las posiciones se iban igualando, ocupando el 1er puesto cuatro

jugadores con tres puntos: GM Diego Flores, Ocampo Ian, IM Llanos Guillermo, FM Moreno

Pérez Tobías.

Segundo puesto, con 2 1/2 -12 jugadores

Tercer puesto con 2 puntos- 22 jugadores

Cuarto puesto con 1 1/2, 19 jugadores.

Quinto puesto con 1 punto 24 jugadores.

CUARTA RONDA, disputada desde las 17 hs. Comienzan a producirse resultados que pueden marcar el rumbo de las grandes partidas que se avecinan.

Algunos de ellos fueron:

Mesa nº 1- GM Pérez Ponsa (3): ½ Vs IM Llanos Guillermo (3) ½

Mesa nº 2- Ocampo Ian (3): 0 Vs GM Diego Flores (3) 1

Mesa nº 3-GM Tristán Leonardo 2 ½ (0) Vs FM Moreno Pérez Tobías (3) 1

Mesa nº 4-IM Acosta Pablo Ismael( 2 ½ )Vs FM Schnaider Ilan ( 2/1) 0

Mesa nº 5-IM Tempone Marcelo (2 ½) ½ Vs FM Sanhueza Cristian (2 ½) ½.

De esta forma las posiciones en los 10 primeros puestos quedan de la siguiente manera:

Rodriguez Vila, Andres (Elo 2431, alcanzado en 2023) – Ocampos, Ian (2215)

26.05.2023.

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 e5 4.Cf3 Cc6 5.Ac4 Dc7 6.O-

O Cf6 7.Cg5 Cd8 8.Db3 d6 9.cxd4 h6 10.Cf3 Ce6 11.Ae3 Ae7 12.Cc3 O-

O 13.Tac1 Db8 14.Tfd1 exd4 15.Cxd4 Cc5 16.Dc2 Cg4 17.Cd5 Ah4 18.Cb5 Ae6 19.

Af4 Axf2+ 20.Rh1 Axd5 21.Axd5 Ae3 22.Axd6 De8 23.Cc7 Dd7 24.Ag3 Tac8 25.Ae

6 fxe6 26.Txd7 Cxd7 27.Tb1 Cf2+ 28.Axf2 Axf2 29.Dc4 Tf7 30.Tf1 Cf8 31.g3 Tcxc7

32.Dd3 Ab6 33.Txf7 Txf7 34.a4 e5 35.b4 Ad4 36.Dc4 b6 37.h4 h5 38.g4 hxg4 39.h5

Cd7 40.De6 Cf6 41.Dc8+ Tf8 42.Df5 Ch7 43.Dxg4 Rh8 44.Dg6 Tf6 45.De8+ Cf8 46.

Rg2 Rh7 47.Rg3 Ce6 48.Rg4 Tf4+ 49.Rg3 Tf6 50.Rg4 Cf4 51.Dd7 Cd3 52.Rg3 Cxb

4 53.Dxa7 Cd3 54.Da8 Cc5 55.Rh3 Tf3+ 56.Rg2 Tf2+ 57.Rh1 Tf4 58.De8 Tg4 59.h6

Th4+ 60.Rg2 Txh6 61.Rf3 Th3+ 62.Rg2 Th6 63.Rf3 Ce6 64.Dc8 Tf6+ 65.Re2 Tf2+ 6

6.Rd1 Cf4 67.Dg4 Rg8 68.Dd7 Ae3 69.Dd8+ Rf7 70.Dd7+ Rf8 71.Dd8+ Rf7 72.Dd7+

Rg6 73.Dg4+ Rh6 74.Dh4+ Ch5 75.Dh3 Ad4 76.Dg4 Tf4 77.De6+ Rg5 78.De7+ Rg4

79.De6+ Rh4 80.Dg6 Tg4 81.Dh7 g5 82.Rc2 Tg3 83.De7 Tf3 84.Dd8 Rg4 85.a5 bxa

5 86.Dxa5 Cf4 87.Da6 Tc3+ 88.Rb1 Rf3 89.Df1+ Re3 90.Dg1+ Rd3 91.Dg3+ Rxe4 9

2.Dxg5 Tb3+ 93.Ra2 Tb6 94.Dh4 Rd3 95.Dg3+ Rc4 96.Db3+ Rc5 97.Dc2+ Rd6 98.D

c8 Cd5 99.Df8+ Rc6 100.Dc8+ Cc7 101.Dg8 Tb2+ 102.Ra3 Cb5+ 103.Ra4 Cc3+ 104

.Ra3 Cb5+ 105.Ra4 Cd6 106.Dc4+ Ac5 107.Da6+ Rd5 108.Dd3+ Ad4 109.Dg6 Ta2+

110.Rb3 Tb2+ 111.Ra4 Rc5 112.Dg8 Tb4+ 113.Ra5 Tb5+ 114.Ra4 Ac3 115.Df8 e4

116.De7 Tb4+ 117.Ra3 Tb7 118.Dg5+ Rc4 119.Dg8+ Rd4 120.Dd8 Ab4+ 121.Ra4 A

c5 122.Df6+ Rd5 123.Dg5+ Rc6 124.Dg6 e3 125.Dg2+ Rd7 126.Dg4+ Rc7 127.Dg7

+ Rb6 128.De5 Rc6 129.Df6 Tb4+ 130.Ra5 Tb3 131.Df3+ Rc7.

Extraordinaria partida que duró aproximadamente 5.30 horas.

La quinta fecha, presenta partidas emocionantes, y que pueden ir definiendo el

certamen. Se juega este sábado 27 desde las 10.00 horas

Las puertas de la Escuela Técnica N° 2 están abiertas a la comunidad para ver el certamen.