Se desarrolla con entusiasmo el 5to IRT 9 de Julio Chess Open 2023

Este jueves 25 del cte. dio comienzo el 5to IRT “Nueve de Julio Chess Open 2023”, homenaje al GM Héctor Decio Rossetto, que se disputa en las instalaciones cedidas gentilmente por la Escuela Técnica nº 2, Mercedes Labandié, sita en Avda. Tomas Cosentino nº 550 de la misma ciudad.

Tal como lo adelantara CN, es quizás uno de los torneos de mayor envergadura que se han disputado en Nueve de Julio, a l largo de su historial. Sin dudas, lo es en lo que va de este Siglo XXI, donde participan jugadores de muy alto nivel, próximos a recibir normas que los

consagren Gran Maestro Internacional, Maestros Internacionales y MaestrosFide, como así también obtener la norma de Candidato a Maestros y sumarse a los grupos mencionados.

Cabe mencionar que participan de este torneo grandes figuras del juego ciencia, tales como; 5 GM grandes Maestros Internacionales, Diego Flores 7 Veces campeón

argentino) y a uno de igualar el récord del recordado Miguel Najdorf, de nacionalidad polaca, y nacionalidad argentina, buscando escapar de la guerra.

Leonardo Tristán, Federico Pérez Ponsa, Andrés Rodríguez Vila, considerados por muchos como el mejor jugador uruguayo de todos los tiempos.

4 IM: Ismael Acosta Pablo. Marcelo Tempone (Ex campeón Mundial Juvenil), Franco Villegas y Guillermo Llanos.

7 MF: Diego Mussanti, Ariel Tocman, Carlos Gómez, Tobías Moreno Pérez, Ilan

Schnaider, Carlos Sandera Craunborne

2-WCM Bosco Giuliana y Veliz Daira Díaz.

La primera ronda, jugada a las 14.oo horas, no arrojó resultados sorpresivos, quedando las posiciones con:

46 jugadores con 1 punto.

Con ½ punto; 5 jugadores

Con 0 Puntos: 45 Jugadores.

La segunda ronda, se jugó siendo las 19.30 horas, en donde se destacaron las

siguientes partidas;

Aguilar SAMPER Valentín ½ Vs. Tristán Leonardo ½

GM Flores Diego 1Vs -Pereyra Horacio 0

IM Tempone Marcelo 1Vs -Acosta Franco 0

GM Sorin Ariel 1 Vs Saldano Gonzales 0

MF Diego Mussanti 1 Vs Cazaux Santiago 0.

Luego de esta jornada las posiciones comienzan a abrirse contándose con:

1º- con 2 puntos: 17 Jugadores

2º- con 1 ½ puntos: 13 Jugadores

3º- con 1 punto: 35 jugadores

4º- con 1 ½ puntos 14 jugadores

5º- con 0 puntos 16 jugadores.

La tercera ronda se jugará este viernes desde las 10 hs, con partidas que quizás comienzan

a dar un perfil de tinte emocional al certamen.

Mesa 1- Gil Román 2 puntos Vs GM Pérez Ponsa 2 puntos.

Mesa 2-GM Flores Diego 2 puntos Vs MF Diego Mussanti 2 Puntos.

Mesa 3- GM Rodríguez Vila Andrés 2 puntos Vs Ocampo Ian 2 Puntos

Mesa 4- FM Schnaider Ilan 2 puntos Vs IM Marcelo Tempone 2 Puntos

Mesa 5- GM Sorin Ariel 2 puntos Vs Ibarra Juan Martin 2 puntos.

La cuarta fecha, se disputará en la fecha, a las17 horas