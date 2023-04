Se realiza en San Carlos de Bolívar este domingo otro encuentro del Grand Prix de la provincia, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Matías Rodríguez.

El torneo esta previsto que comience a partir de la media mañana y concluya después de la hora 17, con la participación de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y libre.