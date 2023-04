Descubriendo el proceso creativo: cómo afrontar bloqueos y miedos

Las ideas son representaciones mentales, surgen de la imaginación de las personas, son importantes para la vida, es aquel momento que nos permite ver las cosas desde otro ángulo.

Conectar con tu ser creativo, para ponerte en acción, para trabajar en ese proyecto, que tal vez sea sacar adelante tu empresa, diseñar un nuevo producto, darle un nuevo enfoque a tu profesión, poder sentirte motivado y reencontrarte con tu propósito.

Natalia Rivas, es diseñadora de indumentaria y Coach Creativa. Encuentra en la naturaleza su fuente inagotable de inspiración y aprendizaje. Forma parte del Laboratorio Creativo Gaiki, un equipo que facilita espacios para llevar las ideas a la acción, a través de diferentes propuestas, cursos de formación. Lo encontrás en la página web: https://gaiki.org/ y en Instagram: @gaiki.org y @na.rivas.

Natalia nos cuenta de su profesión que es desconocida por muchos.

-¿Qué es ser Coach Creativa?

–El coach creativo acompaña, inspira, y desafía a las personas en el proceso creativo.

El coach creativo ofrece espacios para trabajar esa idea con la que viene el emprendedor y esa idea o necesidad pasa por 4 etapas, que no son fijas, en un marco de trabajo.

-¿Cuáles son esas etapas del proceso creativo?

-La Etapa 1: la exploración: el coach creativo ayuda a explorar esa idea o lo que se viene a descubrir, se generan estímulos con distintas estrategias. Se descubren posibilidades.

La Etapa 2: la ideación: con lo encontrado en la etapa de exploración mediante dinámicas y distintas propuestas que el coach ofrece, ahí se van definiendo ideas.

La Etapa 3 el prototipado: poniendo a prueba las ideas con el contexto, interactuando con el mundo, viendo la devolución, retroalimentación, obteniendo información, dándole lo que necesita ese proyecto.

y la última es la Etapa 4 es la entrega: cómo comunicamos al mundo el proyecto que tenemos.

Cada proceso creativo es especial y distinto, cada proyecto es diferente, es una interacción de elementos.

-¿Qué podemos hacer ante un bloqueo creativo?

-No hay recetas fijas para los bloqueos creativos, porque pueden ser por procesos, puede ser emocional. Lo mejor es tener conciencia de lo que nos está pasando, por qué se está generando, el espacio donde trabajamos no nos ayuda, o estamos momentáneamente parados. Lo importante es no dejar de hacer cosas, de conectarnos con los otros, ese feedback de lo que queremos hacer, generar.

-¿Puede pasar que uno sea su propio enemigo?

–Uno puede limitarse a seguir, hay que tener mucho amor propio, para permitirnos dejarlo ser, que salga de nuestra mente.

-¿La palabra del otro a veces ayuda y a veces no?

-Es muy importante saber a quién le pedimos opinión, que tenga los conocimientos sobre lo que le estoy preguntando, de personas a fin de lo que se está generando, para tener una opinión que genere valor. No se puede preguntar a cualquiera.

-¿Qué podemos hacer cuando nos aburre nuestro trabajo?

-Una forma de avanzar es hacerlo diferente, pensar y si lo haría de esta manera, y si pruebo esto. Darle una vuelta. A veces uno se bloquea porque piensa que tiene que ser una gran idea, puede ser un poquito, un agregado a lo que estamos haciendo. Y si le sumo esto, si le saco esto. Si le doy más importancia a aquello. Probar distintos caminos para ver que pasa, ir todo el tiempo experimentando, esto nos da una respuesta, los distintos intentos nos da información.

Por eso se habla de los estímulos, salir a pasear, leer, conversar con alguien puede ser disparador de muchas cosas, puede inspirarnos a hacer.

-¿Y si el miedo nos paraliza?

-Como primer medida no negar que tengo miedo, hay distintos tipos de miedos, no sabemos qué va a pasar, no queremos y queremos a la vez que algo suceda, podemos empezar con pequeños planes, pruebo un poco de algo, ir por etapas, es un transitar, los miedos también tienen cosas buenas, nos brindan información.

En la mayoría de los casos nuestros miedos quedan en la imaginación, es más fuerte la mente que lo que pasa, si sirve como registro vemos que en realidad no pasó nada.

Me pongo a pensar en esos momentos en que imagine lo peor, y luego no sucedió, hacer nuestro propio registro de situaciones. Te vas a reir mucho.

Las fórmulas no funcionan. Hay que estar en estado de conciencia y de amor de uno mismo, de sus procesos.

– ¿Cómo encontrar eso que te apasiona?

-Hay información dentro de uno mismo de cosas que nos gustan, pero nos dan miedo, solo el hecho de ponernos diferentes barreras. Por ejemplo, quiero tocar la guitarra, pero capaz que no soy bueno, no te das la oportunidad de hacer una pequeña prueba, o de transitar.

Todos tenemos un registro personal, observar nuestra evolución, ver el avance y darnos esa posibilidad, a mirar como tocaba la guitarra y como la toco ahora.

Tener aceptación de que cada cosa que iniciemos va a ser complejo, que surgen un montón de problemas porque estamos aprendiendo y nos vamos conociendo en ese proceso.

Es importante dar el paso a la construcción en un espacio seguro para probar, equivocarse.

No dejen de hacer, el proceso creativo es un proceso vivo, está en constante movimiento, tiene fases que se puede trabajar en distintas etapas, que es importante darle estructura, darle un espacio.

Todos, absolutamente todos somos creativos y todos podemos trabajar la creatividad, ya nacemos con eso y lo vamos desarrollando.

Está el mito que la creatividad solo la tienen los artistas, pero la creatividad vive en absolutamente todas las personas, en la manera en que se hacen las cosas, cómo conectamos el mundo externo con nuestro mundo, y todos lo podemos desarrollar en cualquier ámbito, en la vida profesional y personal

-¿Tenemos que estar tranquilos para ser creativos?

-Generar un espacio para sentirnos dispuestos, para que la creatividad pueda fluir, cada persona tiene ese momento, hay quienes crean con música, hay otros que crean en absoluto silencio, algunos caminando se les ocurren las ideas.

Es importante conocer esos momentos y estar atentos a donde nos sentimos conectados con nuestro proceso, se siente en el cuerpo la energía de crear, dejar fluir, entrega total, ese estado creativo que nos abstraemos de todo, nos olvidamos de la hora, estamos plenamente en conciencia con eso que estamos creando.

No hay recetas, es un conjunto de cosas que crean ese estado, y mucho trabajo.

Gracias Natalia por acercarnos al proceso creativo, conecta con esas ideas para poder llevarlas a la práctica.

¡Nos encontramos el próximo miércoles!